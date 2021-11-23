Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:18Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:19
La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İspanya'da La palma felaketi iki aydır sürüyor. Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 4. koldan denize akmaya başladığı bilgisi gelirken bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynı zamanda gaz yayılımı nedeniyle halka pencere ve kapıları açmayın tavsiyesinde bulunuldu. Ada tarihinin en uzun süre aktif kalan volkanı olarak tarihe geçen Cumbre Vieja Yanardağı'nın sönmesi beklenmiyor