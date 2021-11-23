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Haberler Galeri La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:19

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İspanya'da La palma felaketi iki aydır sürüyor. Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 4. koldan denize akmaya başladığı bilgisi gelirken bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynı zamanda gaz yayılımı nedeniyle halka pencere ve kapıları açmayın tavsiyesinde bulunuldu. Ada tarihinin en uzun süre aktif kalan volkanı olarak tarihe geçen Cumbre Vieja Yanardağı'nın sönmesi beklenmiyor

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar 4. koldan denize akmaya başladı. İşte La Palma'da son durum...

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

La Palma Adası yerel yönetimi, lavların yeni koldan denize akmasıyla başlayan gaz yayılımından dolayı 3 binden fazla kişiyi etkileyecek şekilde dört yerleşim yerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

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La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KAPI VE PENCERELERİ KAPATIN

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama kurumu da hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulundu.

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diğer yandan Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede kapladığı alanın 1065 hektara çıktığı belirtildi.

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİNLERCE EV YIKILDI

Lavlar, büyük çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 651 binanın yıkılmasına, 95 binada ise kısmi hasara neden oldu.

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