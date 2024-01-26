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Haberler Galeri Lahey kararı Soykırımcı İsrail'i çıldırttı: Uluslararası Adalet Divanını hedef aldılar
Giriş Tarihi: 26.01.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 18:15

Lahey kararı Soykırımcı İsrail'i çıldırttı: Uluslararası Adalet Divanını hedef aldılar

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti. Lahey'in söz konusu kararı Katil İsrail'i çıldırttı. İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir "antisemizm" suçlamasında bulunurken, İsrail Dışişleri Bakanlığı da, Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında alınan karara ilişkin "İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının yanlış ve çirkin" olduğunu savundu.

AA
Lahey kararı Soykırımcı İsrail’i çıldırttı: Uluslararası Adalet Divanını hedef aldılar

İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesi aleyhinde açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir kararı alan Uluslararası Adalet Divanını (UAD) "antisemizm" ile suçladı.

Lahey kararı Soykırımcı İsrail’i çıldırttı: Uluslararası Adalet Divanını hedef aldılar

Ben Gvir, Lahey'deki UAD'ın, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

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Lahey kararı Soykırımcı İsrail’i çıldırttı: Uluslararası Adalet Divanını hedef aldılar

UAD'yi "Yahudi karşıtlığı" ile suçlayan Ben Gvir, "Lahey'deki antisemit mahkemenin kararı, önceden bilineni kanıtlıyor: Bu mahkeme adalet değil, Yahudi halkına yönelik zulüm arıyor. Holokost sırasında sessiz kaldılar, bugün de ikiyüzlü bir şekilde devam ederek bir adım daha atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Lahey kararı Soykırımcı İsrail’i çıldırttı: Uluslararası Adalet Divanını hedef aldılar

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan İsrailli Bakan, "İsrail devletinin varlığını tehlikeye sokan kararlara kulak asılmamalı ve tam zafere kadar düşmanı yenmeye devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Lahey kararı Soykırımcı İsrail’i çıldırttı: Uluslararası Adalet Divanını hedef aldılar

LAHEY KARARI İSRAİL'İ ÇILDIRTTI!

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin "İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının yanlış ve çirkin" olduğunu savundu.

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