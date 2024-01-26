Giriş Tarihi: 26.01.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
18:15
Lahey kararı Soykırımcı İsrail'i çıldırttı: Uluslararası Adalet Divanını hedef aldılar
Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti. Lahey'in söz konusu kararı Katil İsrail'i çıldırttı. İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir "antisemizm" suçlamasında bulunurken, İsrail Dışişleri Bakanlığı da, Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında alınan karara ilişkin "İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının yanlış ve çirkin" olduğunu savundu.