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'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Giriş Tarihi: 25.07.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 10:21
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'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor
Laos'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan 6 köyde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor
Laos'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Haber Ajansı KPL'de yer alan habere göre, Attapeu eyaletinde inşaat halindeki Xe-Pian Xe-Namnoy barajı set duvarının önceki gece çökmesi sonucu nehir boyunca sular altında kalan köylerde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kayboldu.

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'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor
Laos'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Çökmenin ardından barajda biriken 5 milyar litre suyun sellere yol açması nedeniyle bin 300'den fazla aile evsiz kaldı.

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'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor
Laos'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

İnşaatına 2013'te başlanılan ve gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik barajının neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

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'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor
Laos'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Projenin ortaklarından Güney Koreli SK Mühendislik ve İnşaat şirketinden bir sözcü, barajın, "beklenmeyen şiddetli yağışlara" bağlı olarak çöktüğünü sandıklarını söyledi.

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'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor
Laos'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

'taki Güney Koreli şirketler tarafından üstlenilen ilk yap-işlet-devret projesi olan barajın maliyetinin 1,02 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor
Laos'ta baraj çöktü. 3 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Arama kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmaları devam ediyor.

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