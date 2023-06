Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:05

LGBT lobisi ne kadar güçlü? ABD anketi büyük tehlikeyi ortaya koydu! Her ailede…

Son dakika haberi: Küresel sermayenin desteğiyle her geçen gün büyüyen LGBT lobisi, ABD'de akılalmaz bir güce kavuştu. Son yıllarda ülke genelinde okulların içine kadar girerek propaganda çalışmalarına çocukları da katan LGBT lobisinin edindiği güce dair yapılan yeni bir anket tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. The Economist'in öncülüğünde yapılan ve bin 500 Amerikalının katıldığı ankette korkutan sonuçlara ulaşıldı.