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tarihinin en büyük greviyle karşı karşıya... Ülkede hayat duracak!

Bir yıl önce başlayan ve tarihine damga vuran sarı yeleklilerin yol açtığı krizin ardından Fransa, tarihinin en büyük grevine hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un 17 Mayıs 2017'de göreve geldiği tarihten itibaren uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan "öfke ve isyan duygusunun" daha da büyümesine neden oldu. Göreve geldiğinden beri krizlerle başı dertte olan Macron bu kez de emeklilik reformunu protesto edenlerle karşı karşıya...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 11:55
Macron tarihinin en büyük greviyle karşı karşıya... Ülkede hayat duracak!

, halkın ve özellikle Parislilerin günlük hayatını ciddi manada zorlaştıracak tarihin en büyük grevine hazırlanıyor.

Bir yıl önce başlayan ve Fransa tarihine damga vuran sarı yeleklilerin gösterilerinin yol açtığı krizden sonra çok sayıdaki sektörün çalışanları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla süresiz greve gidecek.

Macron tarihinin en büyük greviyle karşı karşıya... Ülkede hayat duracak!

Akaryakıt zamlarını ve kötü ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin gösterileriyle başlayan süreçte alt ve orta gelirliler de yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirerek tepki göstermeye başlamıştı.

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Macron tarihinin en büyük greviyle karşı karşıya... Ülkede hayat duracak!

Macron ve hükümetin, tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla grevler kaçınılmaz hale geldi.

Macron tarihinin en büyük greviyle karşı karşıya... Ülkede hayat duracak!

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün yayımladığı raporda, Macron'un 17 Mayıs 2017'de göreve geldiğinden bu yana uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan "öfke ve isyan duygusunun" daha da büyümesine neden oldu.

Macron tarihinin en büyük greviyle karşı karşıya... Ülkede hayat duracak!

Dolayısıyla Macron, 2 yıldır sarı yeleklilerin gösterilerinden sonra en büyük krizle karşı karşıya kalıyor.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Macron tarihinin en büyük greviyle karşı karşıya... Ülkede hayat duracak!

ÜLKEDE HAYAT DURACAK

Greve gideceklerin listesi ise epey uzun. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France'ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları yarından itibaren süresiz greve gidecek.

Macron tarihinin en büyük greviyle karşı karşıya... Ülkede hayat duracak!

Grevler kapsamında yarın ülke genelindeki okulların yüzde 65'i kapalı olacak, Paris'te 16 metro hattının 11'i sefer yapmayacak, 5'inde ciddi aksamalar yaşanacak. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sorunlar meydana gelecek.

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