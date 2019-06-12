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Mardinli genç dünyada gündem oldu!

Henüz 19 yaşında ama yaptıklarıyla dünyada gündem oldu. Mardinli 'un çalışmaları sadece değil dünyanın önemli yabancı sitelerinde de kendisine yer buldu. Böylelikle büyük bir hayran kitlesine de sahip olan Murat Akyol'un sosyal medyada takipçi sayısı da gitgide artıyor. Genç yetenek birbirinden çarpıcı illüstrasyon çalışmalarını kendi hesabından paylaşınca yabancı sitelerin de dikkatini çekti. Aralarında Boredpanda'nın da olduğu siteler Murat Akyol'un fotoğraflarını inanılmaz yetenek şeklinde servis ettiler.

Giriş Tarihi: 12.06.2019 07:20 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 14:50
Mardinli genç dünyada gündem oldu!

19 yaşındaki Mardinli Murat sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından sıkça söz ettiriyor. Mardin'de yaşayan 19 yaşındaki 'un ünü, hazırladığı fotoğrafların sosyal medyada yayılması ile ülke sınırlarını aştı.

Mardinli genç dünyada gündem oldu!

Çalışmaları Boredpanda'da yayınlanan Akyol hayallerini resmettiğini söyleyen Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor.

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Mardinli genç dünyada gündem oldu!

İşte Akyol'un ilgi çeken çalışmaları...

Mardinli genç dünyada gündem oldu!
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Mardinli genç dünyada gündem oldu!
Mardinli genç dünyada gündem oldu!
Mardinli genç dünyada gündem oldu!
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