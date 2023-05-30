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Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:10

Mars depremi sonrası şoke eden keşif! 4 yıl boyunca takip edildi, gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberi: Bilim insanları heyecan verici bir keşfe imza attı. Uzay araştırmalarında önemli bir yer tutan Mars'ta gerçekleşen depremler, yeni bir gerçeği daha ortaya çıkardı.

Mars depremi sonrası şoke eden keşif! 4 yıl boyunca takip edildi, gerçek ortaya çıktı

Astronomlar Mars'ta şimdiye kadar kaydedilenlerin en büyüğü olan bir deprem yardımıyla, Mars kabuğunun Dünya'nın kabuğundan yaklaşık yüzde 70 daha kalın olduğunu tespit etti. ScienceNews'in haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) InSight iniş aracının tespit ettiği depremden elde edilen verileri değerlendiren bilim insanları, Mars kabuğunun ortalama 45 ila 56 kilometre kalınlıkta olduğunu belirledi.

Mars depremi sonrası şoke eden keşif! 4 yıl boyunca takip edildi, gerçek ortaya çıktı

"DÜNYA'DAN YÜZDE 70 DAHA KALIN"

Bu bilgilere göre, Mars kabuğunun yer kabuğundan yaklaşık yüzde 70 daha kalın olduğu açıklandı. Yapılan ölçümün, NASA'nın dört Dünya yılı boyunca Mars'taki kabuk hareketlerini kaydeden sabit bir sismometre olan InSight iniş aracından elde edilen verilere dayandığı belirtildi.

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Mars depremi sonrası şoke eden keşif! 4 yıl boyunca takip edildi, gerçek ortaya çıktı

NASA InSight, Mayıs 2022'de tüm Mars'ı etkisi altına alan ve altı saatten fazla süren 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Depremin Mars'ın kabuğunu üç defa dolaştığı tespit edildi.

"BU DEPREMİ YAŞADIĞIMIZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYDIK"

Bu verileri kullanan Zürih ETH Üniversitesi'nden sismoloji uzmanı Doyeon Kim ve ekibi, gezegenin kabuk kalınlığını tahmin etti.

Mars depremi sonrası şoke eden keşif! 4 yıl boyunca takip edildi, gerçek ortaya çıktı

Söz konusu depremle ilgili açıklama yapan Kim, "Bu depremi yaşadığımız için gerçekten şanslıydık." dedi. Araştırmacılar, kabuğun sadece Dünya ve Ay'ınkinden daha kalın olmakla kalmayıp, tüm Kızıl Gezegen genelinde aynı kalınlıkta olmadığını da belirledi.

Mars yörüngesinde bulunan araçlardan alınan topolojik ve yer çekimi verileri, gezegenin kuzey yarımküresinin güney yarımküresinden daha alçak olduğunu gösteriyor.

Mars depremi sonrası şoke eden keşif! 4 yıl boyunca takip edildi, gerçek ortaya çıktı

Araştırmayı yapan Kim liderliğindeki bilim insanları, önceden bunun sebebinin Mars'ın kuzeyindeki kaya yoğunluğunun güneyine göre farklı olması olduğu düşünülürken, son bulguların kaya yoğunluğunun aynı olduğunu ancak Mars kabuğunun kuzeyde daha ince olduğunu gösterdiğini kaydetti.

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