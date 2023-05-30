Mars depremi sonrası şoke eden keşif! 4 yıl boyunca takip edildi, gerçek ortaya çıktı

NASA InSight, Mayıs 2022'de tüm Mars'ı etkisi altına alan ve altı saatten fazla süren 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Depremin Mars'ın kabuğunu üç defa dolaştığı tespit edildi.

"BU DEPREMİ YAŞADIĞIMIZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYDIK"

Bu verileri kullanan Zürih ETH Üniversitesi'nden sismoloji uzmanı Doyeon Kim ve ekibi, gezegenin kabuk kalınlığını tahmin etti.