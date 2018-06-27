Meghan Markle’ın babasından isyan

Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, kraliyet ailesinin kendisiyle ilişkisine dair konuştu. 73 yaşındaki Markle, katıldığı TV programında kraliyet ailesi tarafından önemsenmediğini söyledi. Kensington Sarayı'nı kendisine soğuk muamele yapmakla suçlayan Thomas Markle, kendini 'ceza sahasında' gibi hissettiğini belirtti. Thomas Markle, Kraliçe Elizabeth'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek olmasına atıf yaparak, Kraliçe kibirli ve katı yürekli başkanla görüşüyorsa benimle görüşmemesi için hiçbir gerekçesi olamaz. Onun kadar kötü değilim dedi. ABD Başkanı, gelecek ay Londra'ya giderek hem Kraliçe Elizabeth hem de Başbakan Theresa May ile görüşecek. ABD'de yaşayan Thomas Markle ayrıca kızı Meghan Markle'ın Babalar Günü'nde kendisine kart atmamasına içerlediğini belirterek kızını ziyaret etme konusunda tereddüt yaşadığını söyledi. The Sun gazetesine konuşan kaynaklara göre, Thomas Markle, kızı ve Prens Harry'yi ziyaret etmeyi ya da yeni evli çift tarafından ziyaret edilmeyi istiyor. Henüz Prens Harry ile tanıştırılmamış olmasına da üzülüyor.