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’ın babasından isyan

Giriş Tarihi: 27.06.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 15:20
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’ın babasından isyan
Meghan Markle’ın babasından isyan

Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan 'ın babası Thomas Markle, kraliyet ailesinin kendisiyle ilişkisine dair konuştu.

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’ın babasından isyan
Meghan Markle’ın babasından isyan

73 yaşındaki Markle, katıldığı TV programında kraliyet ailesi tarafından önemsenmediğini söyledi.

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’ın babasından isyan
Meghan Markle’ın babasından isyan

Kensington Sarayı'nı kendisine soğuk muamele yapmakla suçlayan Thomas Markle, kendini 'ceza sahasında' gibi hissettiğini belirtti.

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’ın babasından isyan
Meghan Markle’ın babasından isyan

Thomas Markle, Kraliçe Elizabeth'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek olmasına atıf yaparak, "Kraliçe kibirli ve katı yürekli başkanla görüşüyorsa benimle görüşmemesi için hiçbir gerekçesi olamaz. Onun kadar kötü değilim" dedi.

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’ın babasından isyan
Meghan Markle’ın babasından isyan

ABD Başkanı, gelecek ay Londra'ya giderek hem Kraliçe Elizabeth hem de Başbakan Theresa May ile görüşecek.

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’ın babasından isyan
Meghan Markle’ın babasından isyan

ABD'de yaşayan Thomas Markle ayrıca kızı 'ın Babalar Günü'nde kendisine kart atmamasına içerlediğini belirterek kızını ziyaret etme konusunda tereddüt yaşadığını söyledi.

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’ın babasından isyan
Meghan Markle’ın babasından isyan

The Sun gazetesine konuşan kaynaklara göre, Thomas Markle, kızı ve Prens Harry'yi ziyaret etmeyi ya da yeni evli çift tarafından ziyaret edilmeyi istiyor. Henüz Prens Harry ile tanıştırılmamış olmasına da üzülüyor.

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