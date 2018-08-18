Meghan Markle'ın özel tarifi Kraliyet engeline takıldı!

Sussex Düşesi Meghan Markle diğer Kraliyet üyelerinin aksine mutfağa girmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor. Prens Harry'e kendi elleriyle yemek yapmayı tercih ettiği konuşulan Meghan Markle'ın en özel yemeği bakın neymiş? Mayıs ayında rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren Meghan Markle, Kraliyet kurallarına alışmaya çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda 6 ay düşeslik eğitimi alacağı konuşulan Markle, kıyafet kurallarının yanında Kraliyet yemeklerine de adapte olmak için çabalıyor. Oyuncu olduğu dönemlerde yemeğe düşkünlüğüyle tanınan Markle, yemek yapmayı da yemeyi de seviyor. Ancak Markle'ın birtakım gıda yasaklarına alışması gerekiyor. Kraliyet Ailesi'nin eski aşçısı Darren McGrady, sağlığına dikkat eden Kraliçe'nin sarayda patates, pirinç, makarna gibi yiyecekleri yasakladığını söylüyor. Şefe göre sarımsak ve soğana ise büyük bir kısıtlama var. Diğer yandan Markle'ın yapmayı çok sevdiği Filipin soslu tavuk, bol miktarda sarımsak içeriyor.