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'ın özel tarifi engeline takıldı!

Giriş Tarihi: 18.08.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.08.2018 15:53
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'ın özel tarifi engeline takıldı!
Meghan Markle'ın özel tarifi Kraliyet engeline takıldı!
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'ın özel tarifi engeline takıldı!
Meghan Markle'ın özel tarifi Kraliyet engeline takıldı!

Sussex Düşesi diğer üyelerinin aksine mutfağa girmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor. Prens Harry'e kendi elleriyle yemek yapmayı tercih ettiği konuşulan Meghan Markle'ın en özel yemeği bakın neymiş?

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'ın özel tarifi engeline takıldı!
Meghan Markle'ın özel tarifi Kraliyet engeline takıldı!

Mayıs ayında rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren , kurallarına alışmaya çalışıyor.

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'ın özel tarifi engeline takıldı!
Meghan Markle'ın özel tarifi Kraliyet engeline takıldı!

Geçtiğimiz aylarda 6 ay düşeslik eğitimi alacağı konuşulan Markle, kıyafet kurallarının yanında yemeklerine de adapte olmak için çabalıyor.

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'ın özel tarifi engeline takıldı!
Meghan Markle'ın özel tarifi Kraliyet engeline takıldı!

Oyuncu olduğu dönemlerde yemeğe düşkünlüğüyle tanınan Markle, yemek yapmayı da yemeyi de seviyor. Ancak Markle'ın birtakım gıda yasaklarına alışması gerekiyor.

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'ın özel tarifi engeline takıldı!
Meghan Markle'ın özel tarifi Kraliyet engeline takıldı!

Ailesi'nin eski aşçısı Darren McGrady, sağlığına dikkat eden Kraliçe'nin sarayda patates, pirinç, makarna gibi yiyecekleri yasakladığını söylüyor. Şefe göre sarımsak ve soğana ise büyük bir kısıtlama var.

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'ın özel tarifi engeline takıldı!
Meghan Markle'ın özel tarifi Kraliyet engeline takıldı!

Diğer yandan Markle'ın yapmayı çok sevdiği Filipin soslu tavuk, bol miktarda sarımsak içeriyor.

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