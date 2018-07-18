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'ın yüzü birdenbire asıldı

Giriş Tarihi: 18.07.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 17:52
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'ın yüzü birdenbire asıldı
Meghan Markle'ın yüzü birdenbire asıldı

, henüz çok yeni olduğu kraliyet hayatına alışmaya çalışıyor.

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'ın yüzü birdenbire asıldı
Meghan Markle'ın yüzü birdenbire asıldı

Bazı imtiyazları olsa da kraliyet ailesinin mensubu olmak bazı yasakları da beraberinde getiriyor.

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'ın yüzü birdenbire asıldı
Meghan Markle'ın yüzü birdenbire asıldı

Geçen hafta Wimbledon Tenis Turnuvası sırasında Kate Middleton ile birlikte locaya geçen Markle'ın elindeki şapkayı neden takmadığı ortaya çıktı.

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'ın yüzü birdenbire asıldı
Meghan Markle'ın yüzü birdenbire asıldı

NTV'nin İngiliz basınından aktardığı haberde; Meghan'ın şapkayı takmamasının nedeni şapkayla geldiği tribünde yediği bir 'azar' olarak nitelendirildi.

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'ın yüzü birdenbire asıldı
Meghan Markle'ın yüzü birdenbire asıldı

Dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği tenis turnuvasına çizgili gömleği ve hasır şapkayla gelen Markle, locaya geldiğinde ise beklemediği bir tepki aldı.

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'ın yüzü birdenbire asıldı
Meghan Markle'ın yüzü birdenbire asıldı

Wimbledon organizasyonunda görevli pembe elbiseli bir yetkili, Markle'ı şapkayı takmaması konusunda uyardı.

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'ın yüzü birdenbire asıldı
Meghan Markle'ın yüzü birdenbire asıldı

Bazı sıkı kıyafet kurallarının olduğu kortun bu bölümünde erkeklerin ceket ve kravat takma zorunluluğu bulunurken kadınların da şapka takmaması isteniyor.

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