Meghan Markle'ın yüzü birdenbire asıldı

Meghan Markle, henüz çok yeni olduğu kraliyet hayatına alışmaya çalışıyor. Bazı imtiyazları olsa da kraliyet ailesinin mensubu olmak bazı yasakları da beraberinde getiriyor. Geçen hafta Wimbledon Tenis Turnuvası sırasında Kate Middleton ile birlikte locaya geçen Markle'ın elindeki şapkayı neden takmadığı ortaya çıktı. NTV'nin İngiliz basınından aktardığı haberde; Meghan'ın şapkayı takmamasının nedeni şapkayla geldiği tribünde yediği bir 'azar' olarak nitelendirildi. Dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği tenis turnuvasına çizgili gömleği ve hasır şapkayla gelen Markle, locaya geldiğinde ise beklemediği bir tepki aldı. Wimbledon organizasyonunda görevli pembe elbiseli bir yetkili, Markle'ı şapkayı takmaması konusunda uyardı. Bazı sıkı kıyafet kurallarının olduğu kortun bu bölümünde erkeklerin ceket ve kravat takma zorunluluğu bulunurken kadınların da şapka takmaması isteniyor.