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sınırında göçmenlere sert müdahale...

sınırında gerginlik artıyor. ABD Başkanı Donald dün yaptığı açıklamada; İster uçakla ister otobüsle nasıl isterseniz öyle yollayın, çünkü ABD'ye giremeyecekler." demişti. Meksika, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayların ardından ABD sınırdaki güvenliği artırma sözü verdi ve 39 kişiyi gözaltına aldı. Orta Amerika ülkesi Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göstericilere karşı ABD tarafından biber gazlı müdahale geldi ve ABD'li yetkililer 69 göçmeni gözaltına aldıklarını belirttiler.

Giriş Tarihi: 27.11.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 10:44
Meksika sınırında göçmenlere sert müdahale...

sınırından 'ye girmek isteyen 69 göçmenin ABD'li yetkililer tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Meksika sınırında göçmenlere sert müdahale...

Orta Amerika ülkelerinden gelerek sınırı üzerinden topraklarına girmek isteyen göçmenler arasındaki 69 kişinin sınırı geçmeye çalışırken ABD'li yetkililer tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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Meksika sınırında göçmenlere sert müdahale...

Gümrük ve Sınır Koruma Birim Komiseri Kevin McAleenan yaptığı açıklamada, 69 göçmenin ABD tarafında gözaltına alındığı bilgisini doğruladı.

Meksika sınırında göçmenlere sert müdahale...

Tijuana kenti yetkileri ise tarafında da aynı gerekçe ile 39 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Meksika sınırında göçmenlere sert müdahale...

ABD POLİSİNDEN GAZLI MÜDAHALE

polisi 'nın Tijuana kentinden ABD'nin San Diego kentine geçmek isteyen göçmenlere daha önce de biber gazı ile müdahale etmişti.

Meksika sınırında göçmenlere sert müdahale...

Başkanı Donald ise yaptığı açıklamada gerekli olması halinde sınırı kalıcı olarak kapatabileceğini duyurmuştu.

Meksika sınırında göçmenlere sert müdahale...
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