Meksika sınırında göçmenlere sert müdahale...

ABDMeksika sınırında gerginlik artıyor. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada; İster uçakla ister otobüsle nasıl isterseniz öyle yollayın, çünkü ABD'ye giremeyecekler." demişti. Meksika, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayların ardından ABD sınırdaki güvenliği artırma sözü verdi ve 39 kişiyi gözaltına aldı. Orta Amerika ülkesi Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göstericilere karşı ABD tarafından biber gazlı müdahale geldi ve ABD'li yetkililer 69 göçmeni gözaltına aldıklarını belirttiler.
Giriş Tarihi: 27.11.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 10:44