Melania Trump ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Melania Trump, tanışmalarını anlattığı bir röportajında, "Numaramı istedi ama bir ilişkisi vardı, dolayısıyla tabii ki numaramı vermedim" şeklinde konuştu. Ancak Trump kısa süre sonra şimdiki eşinin numarasını öğrenmenin yolunu buldu ve ikili ilişkiye başladı.