Melania Trump ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Lüks ve ihtişam denince akla gelen ilk isimlerden olan Melania Trump hakkında bilinmesi gereken her şey... Melania Trump üniversitenin ilk yılında okuldan kaydını sildirerek modellik yapmaya başladı. Şimdi 46 yaşında olan Slovenya doğumlu Trump, hayatına mücevher tasarımcısı olarak devam ediyor. Eski adıyla Melania Knauss, 1998 yılında ilişkiye başladığı Donald Trump'la 2005 yılında evlenerek Trump'ın üçüncü eşi oldu. Evliliğin ilk yılında Barron adını verdikleri erkek çocuklarını dünyaya getirdi. 'NUMARAMI İSTEDİ, VERMEDİM' Melanie ve Donald Trump 1998 yılında moda haftası partisinde tanıştı. O sıralarda Donald Trump, kızı Tiffany Trump'ın annesi, televizyon yıldızı Ve eski bir güzellik kraliçesi olan Marla Maples ile evliydi. Melania Trump, tanışmalarını anlattığı bir röportajında, 'Numaramı istedi ama bir ilişkisi vardı, dolayısıyla tabii ki numaramı vermedim' şeklinde konuştu. Ancak Trump kısa süre sonra şimdiki eşinin numarasını öğrenmenin yolunu buldu ve ikili ilişkiye başladı. CLINTON'LAR DÜĞÜNDE Florida'nın Palmiye Plajı'nda (Miami Palm Beach) evlenen Melania ve Donald Trump çiftinin 350 davetlinin katıldığı düğününde, davetliler arasında Hillary ve Bill Clinton da vardı. Trump daha sonra yaptığı açıklamada, 'Katılmak zorundalardı, çünkü Clinton Vakfı'na bağış yapmıştım' dedi.