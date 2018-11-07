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ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 07.11.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 12:02
Melania Trump ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Lüks ve ihtişam denince akla gelen ilk isimlerden olan hakkında bilinmesi gereken her şey...

Melania Trump ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

üniversitenin ilk yılında okuldan kaydını sildirerek modellik yapmaya başladı. Şimdi 46 yaşında olan Slovenya doğumlu Trump, hayatına mücevher tasarımcısı olarak devam ediyor.

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Melania Trump ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Eski adıyla Melania Knauss, 1998 yılında ilişkiye başladığı 'la 2005 yılında evlenerek Trump'ın üçüncü eşi oldu. Evliliğin ilk yılında Barron adını verdikleri erkek çocuklarını dünyaya getirdi.

Melania Trump ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

"NUMARAMI İSTEDİ, VERMEDİM"

Melanie ve 1998 yılında moda haftası partisinde tanıştı. O sıralarda Donald Trump, kızı Tiffany Trump'ın annesi, televizyon yıldızı Ve eski bir güzellik kraliçesi olan Marla Maples ile evliydi.

Melania Trump ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

, tanışmalarını anlattığı bir röportajında, "Numaramı istedi ama bir ilişkisi vardı, dolayısıyla tabii ki numaramı vermedim" şeklinde konuştu. Ancak Trump kısa süre sonra şimdiki eşinin numarasını öğrenmenin yolunu buldu ve ikili ilişkiye başladı.

Melania Trump ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

CLINTON'LAR DÜĞÜNDE

Florida'nın Palmiye Plajı'nda (Miami Palm Beach) evlenen Melania ve çiftinin 350 davetlinin katıldığı düğününde, davetliler arasında Hillary ve Bill Clinton da vardı.

Melania Trump ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Trump daha sonra yaptığı açıklamada, "Katılmak zorundalardı, çünkü Clinton Vakfı'na bağış yapmıştım" dedi.

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