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Haberler Galeri Mercedes, BMW, Toyota ve diğer üreticiler açıkladı! Bu otomobiller tarihe karışıyor!
Giriş Tarihi: 13.06.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 09:14

, , ve diğer üreticiler açıkladı! Bu otomobiller tarihe karışıyor!

'den 'e, 'dan 'ya kadar aklınıza gelebilecek birçok otomobil üreticisi yeni araçlarını tanıttı, tanıtımlara da devam ediyorlar. Mesela geçtiğimiz gün BMW, üç yeni model duyurdu. Yeni otomobiller, SUV'lar yollara çıkmaya hazırlanırken, markalar bazı eski modellerinin de fişlerini çekti. Söz konusu otomobillerin üretimi sonlandırıldı. Bu arabaların yerine ise yeni modeller geçecek. Peki 2021'de üretimi sonlandırılan araçlar nedir? Hangi otomobil modeleri için bu karar alındı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Mercedes, BMW, Toyota ve diğer üreticiler açıkladı! Bu otomobiller tarihe karışıyor!

Otomotiv devleri geçtiğimiz haftalar içinde bombaları arka arkaya patlattı ve yeni araçlarını tanıttılar. Yeni modeller gerek tasarımları gerekse özellikleriyle ilgiyi üstüne çekiyor. Yeni araçlar yavaş yavaş yollara çıkmaya başladı. Bununla birlikte bazı araçların da üretimi sonlandırılıyor. 2021'de üretimden kaldırılan otomobiller var. Bazıları uzun zamandır piyasada olan ve ikonik olarak gösterilen araçlar, bazıları da aslında kısa süre önce çıkmış araçlar. Business Insider tarafından üretimden kaldırılan modeller listelendi. İşte 2021'de üretimi sonlandırılan 25 otomobil...

Mercedes, BMW, Toyota ve diğer üreticiler açıkladı! Bu otomobiller tarihe karışıyor!

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Mercedes, BMW, Toyota ve diğer üreticiler açıkladı! Bu otomobiller tarihe karışıyor!

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