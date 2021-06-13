Mercedes, BMW, Toyota ve diğer üreticiler açıkladı! Bu otomobiller tarihe karışıyor!

BMW'den Mercedes'e, Honda'dan Toyota'ya kadar aklınıza gelebilecek birçok otomobil üreticisi yeni araçlarını tanıttı, tanıtımlara da devam ediyorlar. Mesela geçtiğimiz gün BMW, üç yeni model duyurdu. Yeni otomobiller, SUV'lar yollara çıkmaya hazırlanırken, markalar bazı eski modellerinin de fişlerini çekti. Söz konusu otomobillerin üretimi sonlandırıldı. Bu arabaların yerine ise yeni modeller geçecek. Peki 2021'de üretimi sonlandırılan araçlar nedir? Hangi otomobil modeleri için bu karar alındı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...