Mercedes'i kesti biçti! Yok artık! Bıçağı eline aldı ve...
Mercedes'i kesti biçti! Yok artık! Bıçağı eline aldı ve...
Eski ve hurda bir Mercedes arabanın yenilenmesi, hatta neredeyse başka bir araca dönüştürülmesine ait örnekler mevcut. Eski araçların yenilenmesine televizyonda, internette ve hatta belki çevrenizde bile denk gelmişsinizdir. Mesela Rus bir mühendis uzun zamandır sahibi olduğu Mercedes otomobili adeta bir canavara çevirmişti. Hatta kaza yapmış ve asla yola çıkmaz denilen bir Mercedes marka araç, usta eller sayesiden adeta yeniden hayat bulmuştu. Ancak şimdiki durum ise biraz daha farklı. Çünkü bu sefer başrolde eski bir Mercedes yok, tam tersi son model Mercedes-Benz S-Class serisi otomobil var. Fenomen bir Youtuber bu arabayla ilginç bir işe imza attı. Yaptığıyla oldukça konuşuldu!
Giriş Tarihi: 05.10.2019
16:21
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
16:35