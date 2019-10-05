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'i kesti biçti! Yok artık! Bıçağı eline aldı ve...

Eski ve hurda bir arabanın yenilenmesi, hatta neredeyse başka bir araca dönüştürülmesine ait örnekler mevcut. Eski araçların yenilenmesine televizyonda, internette ve hatta belki çevrenizde bile denk gelmişsinizdir. Mesela Rus bir mühendis uzun zamandır sahibi olduğu Mercedes otomobili adeta bir canavara çevirmişti. Hatta kaza yapmış ve asla yola çıkmaz denilen bir Mercedes marka araç, usta eller sayesiden adeta yeniden hayat bulmuştu. Ancak şimdiki durum ise biraz daha farklı. Çünkü bu sefer başrolde eski bir Mercedes yok, tam tersi son model Mercedes-Benz S-Class serisi otomobil var. Fenomen bir Youtuber bu arabayla ilginç bir işe imza attı. Yaptığıyla oldukça konuşuldu!

Giriş Tarihi: 05.10.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 16:35
Mercedes'i kesti biçti! Yok artık! Bıçağı eline aldı ve...

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

Mercedes'i kesti biçti! Yok artık! Bıçağı eline aldı ve...

İçinden neler mi çıktı?

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Mercedes'i kesti biçti! Yok artık! Bıçağı eline aldı ve...

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

Mercedes'i kesti biçti! Yok artık! Bıçağı eline aldı ve...

YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.

Mercedes'i kesti biçti! Yok artık! Bıçağı eline aldı ve...
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Mercedes'i kesti biçti! Yok artık! Bıçağı eline aldı ve...

Evet şimdi kesme işlemine kaldığımız yerden devam edebiliriz!

Mercedes'i kesti biçti! Yok artık! Bıçağı eline aldı ve...

Koltuğun sırt kısmından koltuğa yumuşaklık sağlayan pamuk kaplama çıkıyor. Tabii ki babamızın merakı durmak bilmiyor.

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