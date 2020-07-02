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demokrasisinde kara leke: 3 Temmuz 2013! Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı nasıl görevden uzaklaştırıldı?

'da demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı 'nin askeri darbe ile görevden el çektirilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. 30 Haziran 2013'te Tahrir meydanında başlayan eylemler sırasında karargahına saldırı yapıldı, bu saldırıyı dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi düzenledi. Bu saldırının ardından 3 Temmuz 2013 yılında Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri,seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi ve iktidarına darbe yaptı. İşte yapılan kanlı darbenin ardından Mısır'da yaşananlar ve Muhammed Mursi'nin şehit olmasına giden süreç…

Giriş Tarihi: 02.07.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 17:57
Mısır demokrasisinde kara leke: 3 Temmuz 2013! Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi nasıl görevden uzaklaştırıldı?

30 Haziran günü akşam saatlerinde "baltacı" olarak isimlendirilen çetelerden oluşan bir grup, Kahire'nin Mukattam bölgesinde yer alan Teşkilatı (İhvan) karargahı önünde toplandı. Bölgede çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetti. Aynı gün İhvan mensupları da karşı atağa geçerek, "Şiddete hayır" ve "Meşruiyeti savunma" sloganlarıyla farklı gösteriler düzenledi.

Mısır demokrasisinde kara leke: 3 Temmuz 2013! Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi nasıl görevden uzaklaştırıldı?

DEMOKRASİYE DARBE!

1 Temmuz'da Ordu, iktidar ve muhalefete 48 saat süre tanıdığını duyurdu. Ordunun açıklamasında, "Ülkedeki siyasi güçlere 48 saat süre verildiği, söz konusu süre içerisinde halkın isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda, silahlı kuvvetlerin gelecek için bir yol haritası hazırlayacağı ve planın hayata geçirilmesini bizzat kontrol edeceği" kaydedildi.

Söz konusu açıklamanın ardından Tahrir Meydanı'nın üzerinden savaş uçakları ve helikopterler uçmaya ve eylemcileri selamlamaya başladı. Ülke genelinde oluşturulan sevinç havasına savaş uçakları Tahrir semalarında gösteri yaparak eşlik etti.

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Mısır demokrasisinde kara leke: 3 Temmuz 2013! Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi nasıl görevden uzaklaştırıldı?

Aynı gün Selefi Nur Partisi 'ye erken seçim talebini kabul etmesi çağrısında bulundu. Parti açıklamasında, "Aksi takdirde ordunun siyasete tekrar dönmesinden endişe edildiği" belirtildi.

Ardından 5 bakan halkın isteğini yerine getirmek için istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı askeri işler müsteşarı devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek dönemi son Genelkurmay Başkanı Sami Anan da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mısır demokrasisinde kara leke: 3 Temmuz 2013! Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi nasıl görevden uzaklaştırıldı?

Anan, darbeden sonra saf değiştiren muhalif isimler arasında yer aldı. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıklamasından kısa bir süre sonra gözaltına alındı ve halen hapishanede tutuluyor.

Aynı gün parlamentosunun alt kanadı Şura Meclisi'nden 30 milletvekili istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Mısır resmi haber ajansı MENA Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr'ın da istifa ettiğini yazdı. Haberde bakanın istifa gerekçesine yer verilmedi.

Mısır demokrasisinde kara leke: 3 Temmuz 2013! Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi nasıl görevden uzaklaştırıldı?

AA'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak orduya destek verdiğini ve ülkedeki bütün siyasi oluşumlara aynı uzaklıkta konumlandığını kamuoyuna deklere etti.

Ordunun açıklaması borsasını olumlu etkiledi. Borsadaki artışların birkaç saat içinde tavan yaptığı gözlendi.

Mısır demokrasisinde kara leke: 3 Temmuz 2013! Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi nasıl görevden uzaklaştırıldı?

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MEŞRUİYET YANLILARINDAN AÇIKLAMA

Muhalefet tarafından 2013 yılı başından itibaren başlatılan karalama kampanyasına karşı yönetime yakın hareketler ve şahsiyetler tarafından kurulan "Meşruiyeti Savunma Koalisyonu" bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazıları halkın iradesi ve meşruiyete müdahale etmesi hedefiyle orduya baskı yapmaktadır. Söz konusu baskılar kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Mısır demokrasisinde kara leke: 3 Temmuz 2013! Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi nasıl görevden uzaklaştırıldı?

2 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ordu tarafından yapılan açıklamanın içeriğindeki bazı kelimeler milli birliği sarsacak niteliktedir." denildi.

Ülke kamuoyu, medya marifetiyle Mursi'nin devrilmesi hazır hale getirilmiş, birçok siyasi aktör ve entelektüel Mursi'nin görevi bırakması gerektiğine ikna edilmişti.

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