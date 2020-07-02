Mısır demokrasisinde kara leke: 3 Temmuz 2013! Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi nasıl görevden uzaklaştırıldı?

Mısır'da demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbe ile görevden el çektirilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. 30 Haziran 2013'te Tahrir meydanında başlayan eylemler sırasında Müslüman Kardeşler karargahına saldırı yapıldı, bu saldırıyı dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi düzenledi. Bu saldırının ardından 3 Temmuz 2013 yılında Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri,seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi ve iktidarına darbe yaptı. İşte yapılan kanlı darbenin ardından Mısır'da yaşananlar ve Muhammed Mursi'nin şehit olmasına giden süreç…