Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mısır'da çığır açan keşif: Altın dilli mumya! Nedeni bir hayli ilginç
Giriş Tarihi: 27.11.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 13:42

Mısır'da çığır açan keşif: Altın dilli mumya! Nedeni bir hayli ilginç

Mısır'daki bir antik mezarlık alanında altın dilli mumyalar bulundu. Mumyaların oldukça tahrip olmuş olmasından dolayı üzülen uzmanlar, ölen kişilerin dillerinin sökülüp yerine altın dil takılmasının bir nedeni olduğunu açıkladı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Mısır’da çığır açan keşif: Altın dilli mumya! Nedeni bir hayli ilginç

Mısır'da arkeologlar, ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen bir mit olan altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezar keşfetti. Yüzlerce farklı mezarlığı içeren Qewasina'da bulunan mumyaların sayısının oldukça fazla olduğu ifade ediliyor.

Mısır’da çığır açan keşif: Altın dilli mumya! Nedeni bir hayli ilginç

Uzmanlara göre mumyalanan kişilerin gerçek dilleri yerinden çıkarılmış ve altın dil takılmış. Böylece diğer tarafta tanrı Osiris ile konuşmak mümkün oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mısır’da çığır açan keşif: Altın dilli mumya! Nedeni bir hayli ilginç

Mısır mitolojisinde Osiris 'yeraltının efendisi' olarak biliniyor. Eski Mısır mitolojisinin en önemli tanrılarından biri olarak görülen Osiris, ölülerin yargıçlığını yapıyor. Eski inanışa göre Osiris, altın dil nedeniyle fanilere merhamet ediyor.

Mısır’da çığır açan keşif: Altın dilli mumya! Nedeni bir hayli ilginç

Mezarların yanında aynı zamanda hamamböceği ve nilüfer çiçeği şeklinde biçimler verilmiş altın yongalar da bulundu. Yine mumyalama için olduğu düşünülen bir cenaze süsü, hayvan figürlü bir taş ve çanak çömlek de bulunan kalıntılar arasında.

Mısır’da çığır açan keşif: Altın dilli mumya! Nedeni bir hayli ilginç

Ancak mumyaların durumunun kötü olması nedeniyle arkeoloji dünyası biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Bazı dillerin tamamen parçalanmış olduğu görüldü.

SON DAKİKA