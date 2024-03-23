Giriş Tarihi: 23.03.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
16:13
Moskova katliamında neler yaşandı? Rus basınında kan donduran ayrıntılar: Görgü tanıkları vahşeti anlattı
Son dakika haberleri: Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen terör saldırısında perde aralanıyor. DEAŞ tarafından üstlenen silahlı saldırıda en ez 143 kişi feci şekilde can verirken Rus yetkililer saldırganların yakalandığını duyurdu. Rusya tarihinin en kanlı saldırıları arasında gösterilen olay sonra görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı.