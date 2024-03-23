Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Moskova katliamında neler yaşandı? Rus basınında kan donduran ayrıntılar: Görgü tanıkları vahşeti anlattı
Giriş Tarihi: 23.03.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 16:13

Moskova katliamında neler yaşandı? Rus basınında kan donduran ayrıntılar: Görgü tanıkları vahşeti anlattı

Son dakika haberleri: Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen terör saldırısında perde aralanıyor. DEAŞ tarafından üstlenen silahlı saldırıda en ez 143 kişi feci şekilde can verirken Rus yetkililer saldırganların yakalandığını duyurdu. Rusya tarihinin en kanlı saldırıları arasında gösterilen olay sonra görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Moskova katliamında neler yaşandı? Rus basınında kan donduran ayrıntılar: Görgü tanıkları vahşeti anlattı

Son dakika haberleri: Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus Belediye Binası'na yönelik gerçekleşen terör saldırısı dünyanın gündemine oturdu. Dün akşam saatlerinde "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan silahlı saldırganlar otomatik silahlarla etrafa ateş açmıştı. Saldırganların yanıcı maddeyle binayı ateşe vermesinin ardından çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Yangın saat 01.00 sıralarında kontrol altına alınmış, enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmıştı.

Moskova katliamında neler yaşandı? Rus basınında kan donduran ayrıntılar: Görgü tanıkları vahşeti anlattı

Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi, Bryansk bölgesinde Ukrayna sınırı yakınında yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dakika açıklamasında tüm saldırganların tespit edildiğini ve sorumluların ağır bir biçimde cezalandırılacağını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Moskova katliamında neler yaşandı? Rus basınında kan donduran ayrıntılar: Görgü tanıkları vahşeti anlattı

"HER YER YANIYORDU"

Korkunç saldırıda ölü sayısı artarken Rus basınına konuşan görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı. Vitaly adlı bir görgü tanığı "Teröristler konser salonunda insanlara ateş açtı, sonra da molotof kokteyli attı" dedi. Aynı kişi her şeyin yanmaya başlaması sonrası, acil çıkışa yöneldiklerini ancak burada kilitli bir kapıya rastlamaları sonrası bodrum katında kurtarılmayı beklediklerini kaydetti.

Moskova katliamında neler yaşandı? Rus basınında kan donduran ayrıntılar: Görgü tanıkları vahşeti anlattı

İZDİHAM YAŞANDI

Bir diğer görgü tanığı, çocukların da aralarında olduğu grupların kaçışı sırasında ezilmeler olduğunu aktardı. Saldırı sırasında anne ve babaların çocuklarıyla birlikte bir balo dansı yarışmasına katıldığını bildiren görgü tanığı "Yarışmada çocuklar ve gençler vardı. İnsanlar içeri girdi ve sonra saldırı başladı. İzdiham oldu. Çocuklar balo kıyafetleriyle dışarı kaçıyordu" ifadelerini kullandı.

Moskova katliamında neler yaşandı? Rus basınında kan donduran ayrıntılar: Görgü tanıkları vahşeti anlattı

"BİR ANDA SİLAH SESLERİ DUYULDU"

Picnic adlı grubun konseri için 6.200 bilet satılmış olduğu da gelen bilgiler arasında. İngiliz BBC, saldırıdan sağ kurtulan kişilere dayandırdığı haberinde bir görgü tanığının, " Üst katta balkondaydık. Konserin başlamasına yaklaşık 10 dakika kalmıştı, çok sayıda insan toplanmıştı, salonun yüzde 70'i doluydu. Bir anda silah sesleri duyulmaya başlandı" ifadelerini kullandığını aktardı.

SON DAKİKA