Moskova katliamında neler yaşandı? Rus basınında kan donduran ayrıntılar: Görgü tanıkları vahşeti anlattı

İZDİHAM YAŞANDI

Bir diğer görgü tanığı, çocukların da aralarında olduğu grupların kaçışı sırasında ezilmeler olduğunu aktardı. Saldırı sırasında anne ve babaların çocuklarıyla birlikte bir balo dansı yarışmasına katıldığını bildiren görgü tanığı "Yarışmada çocuklar ve gençler vardı. İnsanlar içeri girdi ve sonra saldırı başladı. İzdiham oldu. Çocuklar balo kıyafetleriyle dışarı kaçıyordu" ifadelerini kullandı.