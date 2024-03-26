Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!

DEAŞ'TAN PUTİN'E GÖZDAĞI: KATLİAM BEKLİYORUZ!

Tutuklanan teröristlerin intikamının alınacağını belirten terör örgütü DEAŞ, gözdağı mesajında "Putin dahil tüm zalim Ruslara tehdit' başlığı ile yapılan paylaşımda 'Dikkat edin, rehin tutulan kardeşlerimizin intikamını alma fırsatımızın olmadığını düşünmeyin. Evet! Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı darbeler. Allah'ın izniyle bir katliam bekliyoruz. Çok yakında" ifadelerini kullandı.