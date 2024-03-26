Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
09:46
Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!
Rusya'nın kalbi Moskova, Cuma gecesi tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini yaşadı. DEAŞ'lı 5 terörist Crocus City Hall isimli binayı basıp binlerce kişiye kurşun yağdırdı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mahkemedeki görüntüleri sonrası DEAŞ, yeni bir katliam mesajı yayınladı. Putin'e ve Rus halkına tehditler yağdıran DEAŞ, "Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı olacak" ifadelerini kullandı. Rusya lideri Putin ise yaptığı açıklamalarda bir kez daha ABD ve Kiev'i suçladı…