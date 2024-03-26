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Haberler Galeri Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:46

Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!

Rusya'nın kalbi Moskova, Cuma gecesi tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini yaşadı. DEAŞ'lı 5 terörist Crocus City Hall isimli binayı basıp binlerce kişiye kurşun yağdırdı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mahkemedeki görüntüleri sonrası DEAŞ, yeni bir katliam mesajı yayınladı. Putin'e ve Rus halkına tehditler yağdıran DEAŞ, "Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı olacak" ifadelerini kullandı. Rusya lideri Putin ise yaptığı açıklamalarda bir kez daha ABD ve Kiev'i suçladı…

Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!

Dünya, cuma akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan kanlı terör saldırısıyla sarsıldı. Tacikistan uyruklu 5 saldırgan Kremlin'e sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan Crocus City Hall isimli binaya 20:03 sıralarında otopark ve ana kapısından giriş yaptı.

Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!

Ellerindeki otomatik silahlarla güvenlik görevlilerini tarayan saldırganlar hızla Picnic adlı bir rock grubunun konserinin yapılacağı salona ulaştı. 7 bin 500 kişilik salonda bulunan 6 bin 200 kişiye kurşun yağdırdı. Sadece 91 saniye süren terör saldırısında 150'den fazla kişi hayatını kaybederken terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiği açıklandı.

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Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!

TALİMAT TELEGRAM'DAN GELMİŞ…

Binlerce kişiyi kurşuna dizen ardından konserin yapıldığı salonu ateşe veren 5 saldırgandan biri, olay yerinde etkisiz hale getirilirken 4'ü Rus güvenlik güçlerince yakalandı. İfadelerinde katliam emrini Telegram üzerinden aldıklarını itiraf eden teröristler dün yapılan duruşmada saldırının tüm detaylarını anlattı.

Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!

91 SANİYELİK VAHŞET!

Terör örgütü DEAŞ ise sadece 91 saniye süren katliamın görüntülerini yayınladı. Öte yandan teröristlerin yüzlerindeki şiş ve morluklar, işkenceye maruz kaldıkları iddialarını artırdı. İşkence iddiaları ile ilgili Rusya sessizliğini korurken DEAŞ yeni bir tehdit mesajı yayınladı.

Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!

DEAŞ'TAN PUTİN'E GÖZDAĞI: KATLİAM BEKLİYORUZ!

Tutuklanan teröristlerin intikamının alınacağını belirten terör örgütü DEAŞ, gözdağı mesajında "Putin dahil tüm zalim Ruslara tehdit' başlığı ile yapılan paylaşımda 'Dikkat edin, rehin tutulan kardeşlerimizin intikamını alma fırsatımızın olmadığını düşünmeyin. Evet! Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı darbeler. Allah'ın izniyle bir katliam bekliyoruz. Çok yakında" ifadelerini kullandı.

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