Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
13:19
MOSSAD casusu Shalom Avitan suikat silahlarıyla yakalandı: Mafya lideri Eitan Hiya’yı infaz emri almış!
Malezya polisi MOSSAD'a ağır darbe indirdi! Ülkeye Fransa pasaportuyla giriş yapan casus Shalom Avitan'ı adım adım takip etti. Avitan'ın İsrail asıllı mafya lideri Eitan Hiya için infaz emri beklediği bilgisi alması üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, casus Avitan çoraplara gizlediği 6 silahla birlikte gözaltına alındı.