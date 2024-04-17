MOSSAD casusu Shalom Avitan suikat silahlarıyla yakalandı: Mafya lideri Eitan Hiya’yı infaz emri almış!

7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdıran İsrail'in istihbarat teşkilatına yönelik operasyonlar devam etti. Türkiye'nin geçtiğimiz ocak ayında yaptığı ve 34 kişiyi yakaladığı operasyonun ardından bir haber de 7 bin 708 kilometre öteden geldi.

FRANSIZ PASAPORTUYLA GİRİŞ YAPTI

MOSSAD ajanı olduğu ileri sürülen 38 yaşındaki Shalom Avitan, Malezya'nın İsrail'e vize vermemesi nedeniyle Fransa pasaportuyla 12 Mart tarihinde Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan ülkeye girdi. Jalan Ampang bölgesinde beş yıldızlı bir otele yerleşti. İddiaya göre sürekli otel değiştiren Avitan, Malezya Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (MEIO) dikkatini çekti.