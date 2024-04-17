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Haberler Galeri MOSSAD casusu Shalom Avitan suikat silahlarıyla yakalandı: Mafya lideri Eitan Hiya’yı infaz emri almış!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 13:19

MOSSAD casusu Shalom Avitan suikat silahlarıyla yakalandı: Mafya lideri Eitan Hiya’yı infaz emri almış!

Malezya polisi MOSSAD'a ağır darbe indirdi! Ülkeye Fransa pasaportuyla giriş yapan casus Shalom Avitan'ı adım adım takip etti. Avitan'ın İsrail asıllı mafya lideri Eitan Hiya için infaz emri beklediği bilgisi alması üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, casus Avitan çoraplara gizlediği 6 silahla birlikte gözaltına alındı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
MOSSAD casusu Shalom Avitan suikat silahlarıyla yakalandı: Mafya lideri Eitan Hiya’yı infaz emri almış!

7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdıran İsrail'in istihbarat teşkilatına yönelik operasyonlar devam etti. Türkiye'nin geçtiğimiz ocak ayında yaptığı ve 34 kişiyi yakaladığı operasyonun ardından bir haber de 7 bin 708 kilometre öteden geldi.

FRANSIZ PASAPORTUYLA GİRİŞ YAPTI

MOSSAD ajanı olduğu ileri sürülen 38 yaşındaki Shalom Avitan, Malezya'nın İsrail'e vize vermemesi nedeniyle Fransa pasaportuyla 12 Mart tarihinde Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan ülkeye girdi. Jalan Ampang bölgesinde beş yıldızlı bir otele yerleşti. İddiaya göre sürekli otel değiştiren Avitan, Malezya Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (MEIO) dikkatini çekti.

MOSSAD casusu Shalom Avitan suikat silahlarıyla yakalandı: Mafya lideri Eitan Hiya’yı infaz emri almış!

EİTAN HİYA'YI ÖLDÜRME EMRİ ALMIŞ

Malezya polisi, Avitan'ın 2018 yılında Kuala Lumpur'da Filistinli bilim insanı Fadi el-Batş'ın öldürülmesi talimatını veren "Musli Kardeşler" olarak nam salan suç örgütüyle bağlantılı olduğundan şüphelendi. Polis ayrıca Shalom Avitan'ın 1981'de İsrail'i terk ederek New York'a yerleşen İsrail asıllı mafya lideri Eitan Hiya'yı öldürmek için Malezya'ya geldiği ve talimat beklediği bilgisini edindi.

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MOSSAD casusu Shalom Avitan suikat silahlarıyla yakalandı: Mafya lideri Eitan Hiya’yı infaz emri almış!

OTELE BASKIN DÜZENLENDİ

Bunun üzerine vakit kaybetmeden operasyona geçildi. Malezya Dış İstihbarat Teşkilatı (MEIO), 27 Mart tarihinde Shalom Avitan'ın kaldığı lüks otele baskın düzenledi. Avitan gözaltına alınırken, odada yapılan aramada çorapların içine gizlenmiş Glock 19 Marine, Glock 17 Gen 4, Smith and Wesson, Sig Sauer ve Stoeger marka olma üzere toplam 6 silah ve 200 mermi ele geçirildi. Avitan ilk ifadesinde ailevi bir meseleden dolayı bir vatandaşı öldürmek için Malezya'ya geldiğini söyledi.

MOSSAD casusu Shalom Avitan suikat silahlarıyla yakalandı: Mafya lideri Eitan Hiya’yı infaz emri almış!

SİLAHLAR KRİPTO PARA İLE ALINMIŞ

6 silah ve 200 merminin Malezya'da kripto para birimi kullanılarak satın alındığını belirleyen Bukit Aman Kriminal Soruşturma Dairesi, 29 Mart tarihinde, Shalom Avitan ile sürekli bağlantıda oldukları belirlenen manav Abdul Azim Mohd Yasin (43) ve eşi Sharifah Hascindie Syed Omar'ı Kula Selangor'da gözaltına aldı.

MOSSAD casusu Shalom Avitan suikat silahlarıyla yakalandı: Mafya lideri Eitan Hiya’yı infaz emri almış!

2'Sİ TÜRK 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Şahısların evlerinde yapılan aramada iki adet silah ele geçirilirken, verdikleri bilgiler doğrultusunda silahları temin ettikleri ileri sürülen Amerika ve Polonya pasaportlu ikisi Türk, bir Gürcü ve 13 Malezya vatandaşı gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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