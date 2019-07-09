Mühendis genç eski Nokia telefondan yaptığına bakın!

Bir dönem Apple, Samsung, Huawei gibi markaların daha belki de esamesi okunmazken telefon piyasasına yön veren markanın adı Nokia'ydı. . 2000'li yılların başında farklı modelleriyle büyük bir çıkış yakalayan firma smart phone yani akıllı telefonların geliştirilmesiyle tutunamadı. Elbette Nokia eski popülerliğini kaybetse de hala piyasada bulunan bir marka. Peki akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle popülerliğini kaybeden eski tip cep telefonlarını çok farklı yöntemlerle değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte onlardan birini Rus mühendis gerçekleştirdi. Sonuç ise çok şaşırttı!