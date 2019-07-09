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Mühendis genç eski telefondan yaptığına bakın!

Bir dönem , , Huawei gibi markaların daha belki de esamesi okunmazken telefon piyasasına yön veren markanın adı 'ydı. . 2000'li yılların başında farklı modelleriyle büyük bir çıkış yakalayan firma smart phone yani akıllı telefonların geliştirilmesiyle tutunamadı. Elbette Nokia eski popülerliğini kaybetse de hala piyasada bulunan bir marka. Peki akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle popülerliğini kaybeden eski tip cep telefonlarını çok farklı yöntemlerle değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte onlardan birini Rus mühendis gerçekleştirdi. Sonuç ise çok şaşırttı!

Giriş Tarihi: 09.07.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 17:07
Mühendis genç eski Nokia telefondan yaptığına bakın!

Yaptığı bu ustalığı diğer insanlardan da saklamayan Rus mühendis çalışmasını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O paylaşınca da milyonlarca kişi bu ilginç çalışmayı öğrenme fırsatı buldu.

Mühendis genç eski Nokia telefondan yaptığına bakın!

İşte kare kare telefonla yapılan ustalık!

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Mühendis genç eski Nokia telefondan yaptığına bakın!

Önce telefonun içini açıyoruz.

Mühendis genç eski Nokia telefondan yaptığına bakın!
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Mühendis genç eski Nokia telefondan yaptığına bakın!
Mühendis genç eski Nokia telefondan yaptığına bakın!
Mühendis genç eski Nokia telefondan yaptığına bakın!

Cihazın titreşim aldığı bölmeye 6V'lik minik bir motorun kablosunu bağlıyoruz.

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