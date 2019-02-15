Muz kolilerinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Kokainin piyasa değerinin 17 miyon 820 bin dolar olduğu açıklandı. ABD gümrük ve sınır muhafaza ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor. Kokaini kimin gönderdiği ve alıcılarının kim olduğu henüz bilinmiyor.