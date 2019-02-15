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Muz kolilerinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Teksas'taki cezaevi kurumları, olayı "Hayat size bazen limon verir. Bazen muz verir. Bazen de hiç ummadığınız bir şey verir" diyerek esprili bir dille duyurdu. 45 koli muzun altına gizlenen 540 paket kokaini kimin gönderdiği henüz bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 17:04
Muz kolilerinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Açıklamaya göre, satılamayacak kadar olgunlaştığı için bağışlandığı belirtilen ve serbest liman bölgesinden gönderilen muzlar, hapishaneye ulaştı. 45 kolinin tabanında muzların altına gizlenmiş toplam 540 paket kokain bulundu.

Muz kolilerinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Kokainin piyasa değerinin 17 miyon 820 bin dolar olduğu açıklandı. gümrük ve sınır muhafaza ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor. Kokaini kimin gönderdiği ve alıcılarının kim olduğu henüz bilinmiyor.

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Muz kolilerinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

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Nisan'da İspanyol polisi Kolombiya'dan gönderilen bir muz konteynerinde 9 ton kokain bulmuştu.

Muz kolilerinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Şubat'ta Arnavutluk'ta yine Kolombiya'dan gelen muz kolilerinde yaklaşık 700 kilo, Temmuz 2016'da da Kolombiya ve bazı Güney Amerika ülkelerinden gönderilen muz kasalarında 2,3 ton kokain ele geçirilmişti.

Muz kolilerinden çıkanlar şaşkına çevirdi!
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Muz kolilerinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

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Muz kolilerinden çıkanlar şaşkına çevirdi!
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