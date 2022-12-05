NASA’nın paylaştığı Mars fotoğrafında ilginç detay: Merak uyandıran cisim...

Komplo teorisyenleri uzun zamandır Mars'ta akıllı canlıların yaşadığını ve medeniyet kurduğunu ileri sürüyor. Teorisyenlere göre NASA bu durumu saklıyor ve Mars'ta hiç bir şey olmadığını söylüyor. Bu konu yıllardır tartışılırken Daily Star'da yer alan habere göre, NASA'nın paylaştığı bir fotoğrafa yaklaşıldığında bir dağın üzerinde gözleri, burnu, ağzı ve tacı ya da şapkası varmış gibi görünen ve devrilmiş gibi görünen bir kaya görüntüsüne dikkat çekildi. Youtube'da bir kullanıcı bu kayanın bir uzaylı heykeline benezediğini iddia edilce kafalar biraz karıştı.