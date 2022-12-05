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Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 16:55

NASA'nın paylaştığı Mars fotoğrafında ilginç detay: Merak uyandıran cisim...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığının izini sürümeye devam ediyor. Fakat bazı kişilere göre NASA'nın Mars araştırmaları göründüğü kadar masum değil. NASA'nın bir zamanlar Mars'ta var olan medeniyetin peşinde olduğu iddia ediliyor. NASA'nın paylaştığı görüntüleri inceleyenler ise oldukça ilginç iddialar ortaya atıyor...

NASA’nın paylaştığı Mars fotoğrafında ilginç detay: Merak uyandıran cisim...

Komplo teorisyenleri uzun zamandır Mars'ta akıllı canlıların yaşadığını ve medeniyet kurduğunu ileri sürüyor. Teorisyenlere göre NASA bu durumu saklıyor ve Mars'ta hiç bir şey olmadığını söylüyor. Bu konu yıllardır tartışılırken Daily Star'da yer alan habere göre, NASA'nın paylaştığı bir fotoğrafa yaklaşıldığında bir dağın üzerinde gözleri, burnu, ağzı ve tacı ya da şapkası varmış gibi görünen ve devrilmiş gibi görünen bir kaya görüntüsüne dikkat çekildi. Youtube'da bir kullanıcı bu kayanın bir uzaylı heykeline benezediğini iddia edilce kafalar biraz karıştı.

NASA’nın paylaştığı Mars fotoğrafında ilginç detay: Merak uyandıran cisim...

Uzaya ilişkin ortaya attığı komplo teorileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Scott C. Waring, bu görüntünün hiç insansı olmadığını daha çok bir sürüngene benzediğini iddia etti ve suda yaşayan bir canlıdan ilham alındığını öne sürdü. Bunu da NASA'nın bir zamanlar Mars'ın yüzeyinde su bulunduğu teorisine dayandırdı. Ancak bilim insanları bu görüntülerin çoğunlukla erozyon kaynaklı olduğunu belirtiyor.

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NASA’nın paylaştığı Mars fotoğrafında ilginç detay: Merak uyandıran cisim...

UZAYLI KAPISI İDDİALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

NASA'nın Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntü, şoke etmişti. Yakalanan görüntüde kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı görülüyor. 'Uzaylı kapısı' mı? sorularını akıllara getiren görüntü hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı.

NASA’nın paylaştığı Mars fotoğrafında ilginç detay: Merak uyandıran cisim...

GİZEMLİ KAPININ SIRRI

Reddit'te bazı kullanıcıların iddialarına göre, kayadaki kapı şeklindeki yarık, baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabilir. Bu kırığa neden olabilecek basıncaysa Mars'taki depremlerden biri yol açmış olabilir.

NASA’nın paylaştığı Mars fotoğrafında ilginç detay: Merak uyandıran cisim...

Uzaylı avcıları Mars'ta yaşam iddiaları hakkında daha önce bazı fotoğrafları kanıt olarak paylaşmıştı. işte onlardan bazıları...

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