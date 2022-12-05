Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:53
Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
16:55
NASA'nın paylaştığı Mars fotoğrafında ilginç detay: Merak uyandıran cisim...
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığının izini sürümeye devam ediyor. Fakat bazı kişilere göre NASA'nın Mars araştırmaları göründüğü kadar masum değil. NASA'nın bir zamanlar Mars'ta var olan medeniyetin peşinde olduğu iddia ediliyor. NASA'nın paylaştığı görüntüleri inceleyenler ise oldukça ilginç iddialar ortaya atıyor...