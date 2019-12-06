NATO'nun en güçlü orduları!

NATO yani pek kullanılmayan ismiyle Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kuruldu ve daha sonra eklenen ülkelerle giderek büyüdü. Dünyada söz sahibi ülkelerin bulunduğu NATO, askeri bir birliktir. Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'da dünyanın en güçlü devletleri bulunuyor. Peki ünlü bir araştırma şirketinin verilerine göre NATO'daki en güçlü devletler yani ülke orduları hangileri? Türkiye NATO'nun güç dengesinde kendine nerede yer buluyor ve kaçıncı sırada? İşte NATO'nun en güçlü ülkeleri!
Giriş Tarihi: 06.12.2019
08:05
Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
08:27
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ