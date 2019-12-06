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'nun en güçlü orduları!

yani pek kullanılmayan ismiyle Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kuruldu ve daha sonra eklenen ülkelerle giderek büyüdü. Dünyada söz sahibi ülkelerin bulunduğu NATO, askeri bir birliktir. Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'da dünyanın en güçlü devletleri bulunuyor. Peki ünlü bir araştırma şirketinin verilerine göre NATO'daki en güçlü devletler yani ülke orduları hangileri? Türkiye NATO'nun güç dengesinde kendine nerede yer buluyor ve kaçıncı sırada? İşte NATO'nun en güçlü ülkeleri!

Giriş Tarihi: 06.12.2019 08:05 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 08:27
NATO'nun en güçlü orduları!

Globalfirepower, 'nun en güçlü ülkelerini yayınladı. Sıralamada Türkiye neredeyse ülkelerin tamamını geride bıraktı.

NATO'nun en güçlü orduları!

27- Karadağ

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NATO'nun en güçlü orduları!

26- Estonya

NATO'nun en güçlü orduları!

25- Letonya

NATO'nun en güçlü orduları!

24- Arnavutluk

NATO'nun en güçlü orduları!

23- Slovenya

NATO'nun en güçlü orduları!

22- Litvanya

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