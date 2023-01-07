Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...

70 yıl önce Adolf Hitler ve Nazilerin sakladığı altınlar ve hazineler, halen tam olarak gün yüzüne çıkartılmamış durumda. Nazilerin Avrupa ve Rusya'ya akın ederek ülkelerin paha biçilmez sanat eserleri ile altınlarını çaldığı biliniyor. Savaş sonunda 19 milyar sterlinlik bir altın stoku vardı; ancak ortadan kaybolmuştu. Nazi altın avcıları yıllardır o altını arıyorlar.