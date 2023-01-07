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Haberler Galeri Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...
Giriş Tarihi: 07.01.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 11:55

Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...

Adolf Hitler'in ve Nazilerin Avrupa ile Rusya'yı yağmalayarak topladığı paha biçilemez hazineler halen Avrupa'nın çeşitli yerlerinde aranıyor. Hollanda'da ise Nazilerin 4 sandık dolusu altın ve mücevheri sakladığı yeri gösterdiğine inanılan bir harita, yıllar sonra yayınlandı ve hazine avcılarını harekete geçirdi. Milyon euro'luk hazine için ellerinde metal dedektörlerle çok sayıda kişi harekete geçti. Öte yandan kayıp Nazi hazinesinin pek çok gizemli hikaye ve sıra dışı cinayet olaylarını da beraberinde getirdiği biliniyor...

Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...

70 yıl önce Adolf Hitler ve Nazilerin sakladığı altınlar ve hazineler, halen tam olarak gün yüzüne çıkartılmamış durumda. Nazilerin Avrupa ve Rusya'ya akın ederek ülkelerin paha biçilmez sanat eserleri ile altınlarını çaldığı biliniyor. Savaş sonunda 19 milyar sterlinlik bir altın stoku vardı; ancak ortadan kaybolmuştu. Nazi altın avcıları yıllardır o altını arıyorlar.

Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...

Hollanda'da II. Dünya Savaşı'ndan kalan ve Nazilerin sakladığı büyük hazine olduğuna inanılan bir harita yayınlandı. İlk kez kamuoyuna açıklanan gizli belgeler arasında yer alan haritada Nazilerim milyonlarca euro değerindeki ganimeti nereye göndüğünü gösteriyor.

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Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...

Hitler'in askerleri tarafından Arnhem kentindeki bir bankadan saatler, kesilmiş ve parlatılmış elmaslar ve mücevherlerin çalındığına inanıyor. Harita ve diğer belgelerin Gelderland'ın Betuwe bölgesinde hazinenin saklandığı yeri gösterdiği düşünülüyor.

Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...

HİÇBİR ZAMAN BULUNAMADI

NL Times'ın bildirdiğine göre , ganimeti bulmak için birkaç girişimde bulunuldu, ancak hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı. Hazinenin zaten insanlar tarafından ortaya çıkarılmış ve halka duyurulmamış olabileceği düşüncesi de yaygın.

Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...

Ulusal Arşivlerden Annet Waalkens, "Arnhem'in savunması sırasında, Rotterdamsche Bank'ın Velperweg'deki bir şubesinde bir patlama oldu. Alman askerleri olay yerinde paltolarına ganimet koydu" ifadeleri kullanıldı.

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