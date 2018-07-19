NBA yıldızı hayat kurtardı... 'Bu kadın ölümü gördü'

Dünya basını, Akdeniz'de batırılmış bir teknenin enkazından, NBA yıldızı Marc Gasol'un da katıldığı bir operasyonla sağ çıkarılan Josephine isimli bir mültecinin dramını konuşuyor. Dünya pazartesi günü Akdeniz'de batırılmış bir teknenin enkazından sağ çıkarılan Josephine isimli bir mültecinin dramını konuşuyor. Aynı olayda biri çocuk iki kişi can verdi. Alman Bild gazetesi, 'Bu kadın ölümü gördü' diye başlık attı, İngiliz Daily Mailonline, 'Ölüme terk edildiler' diye yazdı. Kurtarma faaliyetine NBA yıldızı Mike Gasol da katıldı. Josephine ve diğerleri, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan binlerce mülteciden birkaçıydı. Pazartesi günü Libya sahil güvenliği, uluslararası deniz kurtarma faaliyetlerinin koordine edildiği merkeze 158 mülteciyi kurtardığı raporunu geçti. Ancak tekneden inmeyi reddeden iki kadın ve bir çocuk geride bırakılmıştı. İspanyol Proactiva Open Arms isimli yardım örgütü, o kadınlardan birini salı günü Libya sahiline 80 deniz mili ötede kurtardı. Gazeteci Annalisa Camilli'ye göre kurtarılan kadının adı Josephine'di, Kamerun asıllıyd��. Batmış teknenin masasına tutunarak hayatta kalmıştı. Diğer kadın ve oğlu muhtemelen kurtarılmadan birkaç saat önce can vermişti. STK'ya göre tekne Libya sahil güvenliği tarafından kasten batırılmıştı. Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından Libya, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin en önemli transit noktalarından biri haline geldi. İtalya'da iktidar olan popülist yönetimin de Libya'ya mültecileri engellemesi için yardımda bulunduğu, geri çevrilen mültecilerin burada şiddete maruz kaldığı öne sürülmüştü. Open Arms isimli STK'nın başkan yardımcısı Erasmo Palazzatto, ana, oğulun ölümünden Libya ile işbirliği yapan Roma'yı sorumlu tuttu. BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre Akdeniz'de mülteci göçü İtalya'dan İspanya'ya kaymaya başladı. 15 Temmuz itibarıyla İspanya'ya ulaşan mülteci sayısı 18.016 oldu, İtalya'ya ise aynı dönemde 17.827 mülteci geldi.