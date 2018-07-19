NBA yıldızı hayat kurtardı... 'Bu kadın ölümü gördü'

Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından Libya, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin en önemli transit noktalarından biri haline geldi. İtalya'da iktidar olan popülist yönetimin de Libya'ya mültecileri engellemesi için yardımda bulunduğu, geri çevrilen mültecilerin burada şiddete maruz kaldığı öne sürülmüştü. Open Arms isimli STK'nın başkan yardımcısı Erasmo Palazzatto, ana, oğulun ölümünden Libya ile işbirliği yapan Roma'yı sorumlu tuttu.