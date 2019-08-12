Norveç'teki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı

Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Rafique, saldırgana sarılarak ateş etmesini engellediğini söyledi.



Saldırganın parmağını gözüne soktuğunu, kendisine yumruk attığını kaydeden Rafique, saldırganın elinde biri av tüfeği olmak üzere iki silah bulunduğunu ve eline vurarak silahları yere düşürmesini sağladığını ifade etti.