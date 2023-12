Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 11:11

Nükleer yalan! Uydu görüntüleri tek tek incelendi NYT, Gazze kasabı İsrail'i deşifre etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Biz bunun takipçisi olacağız. Tüm dünya kamuoyuna da bunun peşini bırakmama çağrısı yapıyorum." demişti. Uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar çarpıcı bir detayı gözler önüne serdi. The New York Times'da yer alan bir haber, İsrail'in nükleer yalanını ortaya çıkardı.