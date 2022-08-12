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Haberler Galeri O dostluk bozuldu! PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh bu işe çok kızacak; vekiller birbirine girdi...
Giriş Tarihi: 12.08.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 09:46

O dostluk bozuldu! PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh bu işe çok kızacak; vekiller birbirine girdi...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın talebini veto eden Türkiye, bir süre dünyanın gündeminden düşmemişti. Türkiye'nin taleplerini kabul ederek terör örgütü PKK'ya verdiği desteği çekeceğini söyleyen İsveç'te ise işler karışık. Sol Parti vekillerinden bazılarının PKK bayrağıyla verdiği poz başta Başbakan Magdelena Andersson olmak üzere üst düzey siyasilerin tepkisine neden oldu. Sol Parti'den bazı vekiller bu tepkiye sert bir şekilde cevap verirken, Parlamento'da aktif rol oynayan PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh'in yaşananlara ne diyeceği ise merak konusu.

O dostluk bozuldu! PKK’lı vekil Amineh Kakabaveh bu işe çok kızacak; vekiller birbirine girdi...

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme talebi ve Türkiye'nin söz konusu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle bu talebi veto etmesi geçtiğimiz aylarda dünya gündemini oldukça meşgul etmişti.

O dostluk bozuldu! PKK’lı vekil Amineh Kakabaveh bu işe çok kızacak; vekiller birbirine girdi...

Uzun geçen müzakelerden sonra Türkiye, masadan zaferle ayrılmıştı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 3'lü momerandum imzalanmıştı.

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O dostluk bozuldu! PKK’lı vekil Amineh Kakabaveh bu işe çok kızacak; vekiller birbirine girdi...

Geçtiğimiz ay ise Andersson'un da üyesi olduğu Sol Parti'den birkaç vekil ülkedeki gerilimi üst seviyeye taşıdı. Sol Parti'den vekiller Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Degado Varas, terör örgütü PKK ve uzantılarının bayraklarını taşıdı.

O dostluk bozuldu! PKK’lı vekil Amineh Kakabaveh bu işe çok kızacak; vekiller birbirine girdi...

Görüntüleri gören Andersson ise bu görüntüleri eleştirdi. Andersson, "PKK yalnızca İsveç'te değil, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de terör örgütü listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz" dedi.

O dostluk bozuldu! PKK’lı vekil Amineh Kakabaveh bu işe çok kızacak; vekiller birbirine girdi...

Andersson'dan sonra Dışişleri Bakanı Ann Linde'de PKK bayraklarıyla poz veren Sol Parti milletvekillerine tepki gösterdi.

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