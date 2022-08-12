Giriş Tarihi: 12.08.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 09:46

O dostluk bozuldu! PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh bu işe çok kızacak; vekiller birbirine girdi...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın talebini veto eden Türkiye, bir süre dünyanın gündeminden düşmemişti. Türkiye'nin taleplerini kabul ederek terör örgütü PKK'ya verdiği desteği çekeceğini söyleyen İsveç'te ise işler karışık. Sol Parti vekillerinden bazılarının PKK bayrağıyla verdiği poz başta Başbakan Magdelena Andersson olmak üzere üst düzey siyasilerin tepkisine neden oldu. Sol Parti'den bazı vekiller bu tepkiye sert bir şekilde cevap verirken, Parlamento'da aktif rol oynayan PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh'in yaşananlara ne diyeceği ise merak konusu.