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Ofiste öyle bir şey yaptı ki!

Giriş Tarihi: 15.04.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 10:38
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Ofiste öyle bir şey yaptı ki!
Ofiste öyle bir şey yaptı ki!

Çinli internet fenomeni Ms Yeah, oluşturduğu farklı konseptleriyle izleyenlerin ilgisini çekiyor.

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Ofiste öyle bir şey yaptı ki!
Ofiste öyle bir şey yaptı ki!

'da Ms Yeah yani Bayan Evet adıyla tanınan fenomen kadın, ofiste yemek pişirme kabiliyetini sergileyerek her gün abone sayısını artırıyor.

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Ofiste öyle bir şey yaptı ki!
Ofiste öyle bir şey yaptı ki!

'da şimdiden bir milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ms Yeah bu sefer de ofiste tavuk pişirdi.

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Ofiste öyle bir şey yaptı ki!
Ofiste öyle bir şey yaptı ki!

Satın aldığı malzemeleri şirkete getirdikten sonra tavuğu soslayan Ms Yeah ardından da sebzelere geçti.

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Ofiste öyle bir şey yaptı ki!
Ofiste öyle bir şey yaptı ki!
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Ofiste öyle bir şey yaptı ki!
Ofiste öyle bir şey yaptı ki!

Fenomen kadın sebzeleri bıçakla doğramak yerine kredi kartıyla kesti.

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Ofiste öyle bir şey yaptı ki!
Ofiste öyle bir şey yaptı ki!
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