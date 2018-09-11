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altında ortaya çıktı! jakuzisi olarak biliniyor

Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan " jakuzisi" dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerinden birisi...

Giriş Tarihi: 11.09.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 16:45
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altında ortaya çıktı! jakuzisi olarak biliniyor
Okyanusun altında ortaya çıktı! Ölüm jakuzisi olarak biliniyor

Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan " jakuzisi" dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerinden birisi

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altında ortaya çıktı! jakuzisi olarak biliniyor
Okyanusun altında ortaya çıktı! Ölüm jakuzisi olarak biliniyor

2014 yılında Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekmişti.

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altında ortaya çıktı! jakuzisi olarak biliniyor
Okyanusun altında ortaya çıktı! Ölüm jakuzisi olarak biliniyor

30 metre genişliğinde ve 3 buçuk metre derinliğinde olan havuz, yüzeyden 1000 metre derinlikte bulunuyor ve içine giren canlıları öldürebilecek kadar yoğunlukta tuza sahip. Fakat yapılan incelemelerde bu bölgede yaşayan mikrobiyal canlıların olduğu da tespit edildi.

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altında ortaya çıktı! jakuzisi olarak biliniyor
Okyanusun altında ortaya çıktı! Ölüm jakuzisi olarak biliniyor

Araştırmacılar, diğer gezegenlerdeki yaşamla ilgili bilgi edinebileceklerini düşündüğü yerin detaylı haritasını çıkarmak için 2 yıl aradan sonra robot denizaltıyla tekrardan dalış yaptılar.

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altında ortaya çıktı! jakuzisi olarak biliniyor
Okyanusun altında ortaya çıktı! Ölüm jakuzisi olarak biliniyor

" Jakuzisi" adı verilen yeri keşfeden Temple Üniversitesinde biyolog olan Erik Cordes, esrarengiz bölgeyi; "Orası altında bir göl ve nehir gibi. Gördüğünüzde sanki bu dünyadan değilmiş gibi hissediyorsunuz" şeklinde tanımlıyor.

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altında ortaya çıktı! jakuzisi olarak biliniyor
Okyanusun altında ortaya çıktı! Ölüm jakuzisi olarak biliniyor

Cordes'e göre, bu havuzda yaşayan mikrobiyal yaşam, yüksek tuzluluk oranı ve düşük oksijene adapte olarak hayatta kalmayı başarmış.

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altında ortaya çıktı! jakuzisi olarak biliniyor
Okyanusun altında ortaya çıktı! Ölüm jakuzisi olarak biliniyor

Canlıların bu adaptasyon yeteneğinin, canlılar için zor koşullara sahip gezegenlerde de olabileceğini, bu yüzden bu bölgenin dünya dışı yaşamla ilgili bir çok soruya cevap verebileceğini belirtiyor.

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