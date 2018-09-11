Okyanusun altında ortaya çıktı! Ölüm jakuzisi olarak biliniyor

30 metre genişliğinde ve 3 buçuk metre derinliğinde olan havuz, yüzeyden 1000 metre derinlikte bulunuyor ve içine giren canlıları öldürebilecek kadar yoğunlukta tuza sahip. Fakat yapılan incelemelerde bu bölgede yaşayan mikrobiyal canlıların olduğu da tespit edildi.