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Ölenlerin sayısı artıyor! Büyük endişe...

'ı vuran nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 06.09.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 07:59
Ölenlerin sayısı artıyor! Büyük endişe...

Başbakanı Hubert Minnis, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Ölenlerin sayısı artıyor! Büyük endişe...

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen , 'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

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Ölenlerin sayısı artıyor! Büyük endişe...

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 'da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ölenlerin sayısı artıyor! Büyük endişe...

'da 70 bin kişinin acil gıda ve temiz içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildiren Birleşmiş Milletler, bölgeye 8 ton gıda yardımı gönderecek.

Ölenlerin sayısı artıyor! Büyük endişe...

ABD'nin doğu kıyılarına ulaşan, güç kazanarak kategori 3'e yükselen ve bir süre sonra yeniden kategori 2 seviyesine gerileyen , Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Ölenlerin sayısı artıyor! Büyük endişe...

Şiddetli rüzgar ve yağmur Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde sel ve su baskınlarına neden olurken, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 220 binden fazla ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşandı.

Ölenlerin sayısı artıyor! Büyük endişe...
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