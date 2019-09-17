Oltasına takılan balığı görünce hayatının şokunu yaşadı! Korkudan denize düşüyordu

Neslinin köpek balıklarına dayandığı düşünülen bu balık türünün, deniz kabuklularıyla beslendiği ve insanlara karşı zararsız olduğu aktarıldı. Devasa gözlerinin ise, derin denizlerin karanlığında daha iyi görmesine yaradığı düşünülüyor.

DİNOZOR GİBİ BİR ŞEYDİ

Balığı yakalayan Oscar Lundahl, şöyle konuştu:

"Misinamda dört kanca vardı, ucunda büyük bir şey olduğunu hissettim. Oltayı sarmak yaklaşık 30 dakika sürdü, çünkü 800 metre derinlikteydi. İlk iki kancada, buraya tutmaya geldiğim pisi balığını gördüğümde mutlu oldum; fakat oltanın ucunda başka bir şey daha vardı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Tuhaf görünüyordu, dinozor gibi bir şeydi."