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  • Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...

Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...

Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren görüntüler! Bazen avcılar da av olur! Çitalar hızlarıyla bilinen güçlü avcılardır. Güney ve Doğu 'da yaşayan bu canlılar da diğer kedigilller gibi ölümcül saldırılarıyla bilinir. Bu görüntüler ise şaşırtacak cinsten. Bir çita aslanların av alanına giriyor ve sonrasında olanlar kendisi için hiç de iyi bitmiyor. O anlar kare kare görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 07:59
Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...

'da nadir görülebilecek anlar objektiflere takıldı!

Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...

Bir çita aslanların av sahasına girdi!

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Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...

Aslanlar av alanlarına giren çitaya acımadı!

Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...

Fark eder fark etmez çitaya doğru koştu!

Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...

Çita olacaklardan habersizdi

Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...

Bir anda hazırlıksız yakalandı.

Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...

Çitalar da güçlü canlılar olsa da aslanın çenesinden kurtulması neredeyse imkansız!

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