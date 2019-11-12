Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...
Ölümcül hata! Çita aslanların av alanına girince...
Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren görüntüler! Bazen avcılar da av olur! Çitalar hızlarıyla bilinen güçlü avcılardır. Güney ve Doğu Afrika'da yaşayan bu canlılar da diğer kedigilller gibi ölümcül saldırılarıyla bilinir. Bu görüntüler ise şaşırtacak cinsten. Bir çita aslanların av alanına giriyor ve sonrasında olanlar kendisi için hiç de iyi bitmiyor. O anlar kare kare görüntülendi.
Giriş Tarihi: 12.11.2019
07:38
Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
07:59
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