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Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş

'ı "tutumlu düşes" olarak biliyorsunuz değil mi? Emin misiniz? Çünkü gerçek pek de öyle değil. Her ne kadar zaman zaman aynı kıyafetleri giyip kamuoyu karşısına çıksa da bir çift çizmeyi 10 yıl boyunca ayağından çıkarmasa da Middleton pek de öyle tutumlu değil.

Giriş Tarihi: 08.07.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 16:32
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Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş
Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş

Peki ya İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri? İşte en çok para harcayanlar ve gerçekten tutumlu olanlar...

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Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş
Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş

Herkesin ne kadar tutumlu olduğunu konuştuğu Düşes Middleton, 2016 yılında küçük çaplı bir skandala sebep olmuştu.

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Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş
Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş

Middleton o yıl içinde çıktığı bir alışverişte iddialara göre tam 1 milyon sterlin harcadı.

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Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş
Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş

Bu durumun Prens William'ı da sinirlendirdiği ve karısıyla ciddi bir konuşma yapıp onun alışveriş alışkanlıklarını eleştirdiği hala konuşuluyor.

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Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş
Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş

Prenses Diana ise... Kalplerin prensesi Diana da birçok kadın gibi alışveriş yapmayı severdi. En çok da kendisi için bir şeyler satın almayı. Öyle ki gideceği mağazaya önceden haber verilir ve diğer müşterilerin içeri girmesine izin verilmezdi.

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Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş
Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş

En çok da kendisi için bir şeyler satın almayı. Öyle ki gideceği mağazaya önceden haber verilir ve diğer müşterilerin içeri girmesine izin verilmezdi.

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Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş
Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş

Prenses Diana da gönlünce alışveriş yapardı. Prenses, sık sık iki çocuğu için de alışverişe çıkar ve onlara da hediye alırdı.

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