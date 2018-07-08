Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş
Kate Middleton'ı "tutumlu düşes" olarak biliyorsunuz değil mi? Emin misiniz? Çünkü gerçek pek de öyle değil. Her ne kadar zaman zaman aynı kıyafetleri giyip kamuoyu karşısına çıksa da bir çift çizmeyi 10 yıl boyunca ayağından çıkarmasa da Middleton pek de öyle tutumlu değil.
Giriş Tarihi: 08.07.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 16:32
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Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş
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23
Ona tutumlu diyorlardı... Meğer en çok parayı o harcıyormuş