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Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü

Giriş Tarihi: 07.09.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 09:44
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Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü
Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü

Bilim insanları bugüne kadar birçok teorilere konu olan 'Piramitler nasıl yapılabildi?' sorusuna sonunda yanıt buldu. Keops Piramidi'nin yapımında kullanılan 170 bin ton kayanın nasıl getirildiği bir günlükte yazanlarla ortaya çıktı.

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Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü
Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü

Bilim insanları, 'daki en büyük piramit olan Keops Piramidi'nin yapımında taşların nasıl taşındığına dair yeni bilgilere ulaştı.

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Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü
Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü

Bugüne kadar bu gizemle ilgili 'uzaylı yardımı' da dahil pek çok teori ortaya atılsa da, 'gerçek detaylar', piramitlerin yapımında üst düzey sorumluluk almış 'Merer' isimli bir lının günlüklerinde ortaya çıktı.

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Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü
Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre yaklaşık 3 bin yıllık bu günlüklere göre, tam 2 buçuk tonluk dev kireçtaşı ve granit bloklar, Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla piramidin yapıldığı bölgeye taşındı.

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Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü
Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü

Sandallar iplerle birbirine bağlanırken, eski lı mühendisler de geçiş için Nil kıyısındaki bir limandan piramidin inşa edileceği Gize'ye doğru kanal açtı.

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Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü
Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü

Dev taşlar bu sayede 800 km öteden su üzerinde getirildi. Bunda binlerce işçi görev alırken, toplam 170 bin ton kaya taşınmış oldu. Arkeolog Mark Lehner, söz konusu kanalın taslağını çıkardıklarını anlattı.

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Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü
Oraya giren donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü

'ın dirilişi: 17 gizli piramit!

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