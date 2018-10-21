Orionid meteor yağmuru için geri sayım başladı!

Bilim insanları bu gelişmeyi konuşuyor... Orionid meteorları Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başladı. Peki Orionid meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmurunu en iyi hangi tarihte ve nasıl gözlemleriz? Orionid meteor yağmuru şölenini kaçırmak istemeyenler iki gece uykusuz kalacak zira gökyüzünü meraklılarını görsel bir şölen sunuyor. Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başlayan meteorların gökyüzünde oluşturduğu ve 'Orion meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru 21-22 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. NASA'nın verdiği bilgilere göre meteorlar saatte ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratıyor. Meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç yok. Ancak hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmurunu izlemek daha kolay olacak. Uzmanlar bu şölenin en iyi izleneceği saat aralığının ise gece 1 ile 4 arası olacağını belirtiyor.