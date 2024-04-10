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Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 10:44

Orta Doğu yangın yeri! İran'dan İsrail'e gözdağı: Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılacak

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da yükselen tansiyon, İran ve siyonist rejimin karşılıklı açıklamalarıyla tavan yaptı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının, ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirtti. İsrail'in cezalandırılacağını söyleyen Hamaney, siyonist rejimin büyük bir hata yaptığını ifade etti. Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz İran'ın tehditkar açıklamalarına yanıt verdi. İşte detaylar...

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Orta Doğu yangın yeri! İran’dan İsrail’e gözdağı: Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılacak

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "soykırım" derecesine varan saldırıları nedeniyle binlerce masum sivil hayatını kaybederken, bölge ateş çemberine döndü.

Orta Doğu yangın yeri! İran’dan İsrail’e gözdağı: Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılacak

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı açıklamalarla Orta Doğu'da tansiyon iyice yükselirken, son olarak Siyonist rejimin Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırı bardağı taşıran son damla oldu.

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Orta Doğu yangın yeri! İran’dan İsrail’e gözdağı: Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılacak

İRAN'DAN İSRAİL'E GÖZDAĞI: CEZALANDIRILACAK

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in saldırılarına da değindi.

Orta Doğu yangın yeri! İran’dan İsrail’e gözdağı: Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılacak

Bazı Batılı yönetimlerin, Gazze Şeridi'nde 187 gündür saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği desteği eleştiren Hamaney, "Batılı hükümetler uzun yıllar boyunca gaspçı rejimi destekledi ve uluslararası çevrelerde ona her türlü yardımı sağladılar. Elbette bazıları sözlü olarak Gazze'deki halka destek veren bir şeyler söyledi ancak pratikte sadece (saldırıları) engellememekle kalmadılar, birçoğu da yardımcı oldu. Özellikle ABD ve İngiltere'nin kibirli ve zalim hükümetleri." dedi.

Orta Doğu yangın yeri! İran’dan İsrail’e gözdağı: Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılacak

Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşlıların, ailelerin, çocukların ve kadınların öldürüldüğüne dikkati çekerek, "İnsan haklarıyla ilgili tuhaf şarkılarıyla dünyanın kulaklarını sağır edenler nerede? Acaba onlar (Filistinliler) insan değil mi ve hakları yok mu?" diye konuştu.

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