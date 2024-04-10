Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
10:44
Orta Doğu yangın yeri! İran'dan İsrail'e gözdağı: Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılacak
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da yükselen tansiyon, İran ve siyonist rejimin karşılıklı açıklamalarıyla tavan yaptı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının, ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirtti. İsrail'in cezalandırılacağını söyleyen Hamaney, siyonist rejimin büyük bir hata yaptığını ifade etti. Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz İran'ın tehditkar açıklamalarına yanıt verdi. İşte detaylar...