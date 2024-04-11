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Haberler Galeri Orta Doğu'da ateş çemberi büyüyor! ABD’nin desteğini alan İsrail’den açık tehdit: İran sürprizlere hazır olsun!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 09:49

Orta Doğu'da ateş çemberi büyüyor! ABD’nin desteğini alan İsrail’den açık tehdit: İran sürprizlere hazır olsun!

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırıları devam ederken Orta Doğu'da bir kez daha savaş çanları çalmayı başladı! İsrail'in 1 Nisan'da Şam'da bulunan büyükelçiliğini vurmasının ardından İran "İntikam" ve "Misilleme" mesajı yayınladı! ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın peş peşe yayınladıkları destek mesajı sonrası İsrail ise gerilimi artıracak bir hamle yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'a tehditler yağdırdı: Sürprizlere hazır olsun!

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Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! ABD’nin desteğini alan İsrail’den açık tehdit: İran sürprizlere hazır olsun!

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sürdüğü Orta Doğu'da gerilim had safhaya ulaştı! Nisan ayının başında İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'ni hedef aldı. Füzeli saldırıda Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi, yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Hadi Hacı Rahimi ve beş Devrim Muhafızları subayının hayatını kaybettiği açıklandı.

Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! ABD’nin desteğini alan İsrail’den açık tehdit: İran sürprizlere hazır olsun!

İRAN'DAN "MİSİLLEME" MESAJI!

Tuğgeneral Zahedi'nin vurulması, Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymanin Ocak 2020'de ABD tarafından öldürülmesinden bu yana Devrim Muhafızları'nın en üst düzey kaybı olarak kayıtlara geçerken İsrail ve İran arasında bir kez daha savaş çanları çalmaya başladı.

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Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! ABD’nin desteğini alan İsrail’den açık tehdit: İran sürprizlere hazır olsun!

İran misilleme saldırısına hazırlanırken İsrail yedek güçleri orduya çağırdı, sığınakları bile hazırladı. İsrail'in dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesine yönelik saldırıları ise bardağı taşırdı.

Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! ABD’nin desteğini alan İsrail’den açık tehdit: İran sürprizlere hazır olsun!

GALLANT'TAN İRAN'A 'SÜRPRİZ' GÖNDERMESİ

Ancak ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail, İran'a yönelik tehditkar açıklamalarını sıraladı. İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin yoğunluğunun arttığı günlerde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya geldi ve birden fazla cepheden saldırıya uğradıklarını vurguladı. Gallant, "İsrail'in tepkisi çok etkili olacak ve yıllar boyunca başarılı olduğumuz şeylerden biri de düşmanın ona ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilememesidir" ifadesini kullandı.

Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! ABD’nin desteğini alan İsrail’den açık tehdit: İran sürprizlere hazır olsun!

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti.

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