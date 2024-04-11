Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! ABD’nin desteğini alan İsrail’den açık tehdit: İran sürprizlere hazır olsun!

GALLANT'TAN İRAN'A 'SÜRPRİZ' GÖNDERMESİ

Ancak ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail, İran'a yönelik tehditkar açıklamalarını sıraladı. İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin yoğunluğunun arttığı günlerde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya geldi ve birden fazla cepheden saldırıya uğradıklarını vurguladı. Gallant, "İsrail'in tepkisi çok etkili olacak ve yıllar boyunca başarılı olduğumuz şeylerden biri de düşmanın ona ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilememesidir" ifadesini kullandı.