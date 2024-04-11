Giriş Tarihi: 11.04.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
09:49
Orta Doğu'da ateş çemberi büyüyor! ABD’nin desteğini alan İsrail’den açık tehdit: İran sürprizlere hazır olsun!
İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırıları devam ederken Orta Doğu'da bir kez daha savaş çanları çalmayı başladı! İsrail'in 1 Nisan'da Şam'da bulunan büyükelçiliğini vurmasının ardından İran "İntikam" ve "Misilleme" mesajı yayınladı! ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın peş peşe yayınladıkları destek mesajı sonrası İsrail ise gerilimi artıracak bir hamle yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'a tehditler yağdırdı: Sürprizlere hazır olsun!