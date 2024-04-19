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Haberler Galeri Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 10:07

Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı?

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve başbakanlık konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetmişti. İran, misilleme olarak kamikaze İHA'lar ve füzelerle kapsamlı bir saldırı düzenlerken, İsrail'in ne zaman karşılık vereceği merak ediliyordu. Orta Doğu'da beklenen oldu ve İsrail sabaha karşı İran'a kamikaze drone'larla saldırı düzenledi. İsfahan kentinde havalimanı ve çevresinde patlama sesleri duyulurken, İranlı yetkililer bir dizi drone'un düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.

Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı?

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da beklenen oldu, İsrail sabaha karşı kamikaze drone'larla İsrail'e saldırı düzenledi.

Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı?

İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve başbakanlık konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetmişti.

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Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı?

İran, misilleme olarak kamikaze İHA'lar ve füzelerle kapsamlı bir saldırı düzenlerken, İsrail Hava Kuvvetlerinin muhtemel bir saldırı için hazırlıklarını tamamladığı belirtilmişti.

Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı?

İSRAİL, İRAN'I VURDU! ART ARDA PATLAMA SESLERİ

Bu gelişmelerin ardından İsrail, sabah saatlerinde İran'a misilleme saldırı başlattı. İran'ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00'da patlama sesi duyuldu. İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi.

Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı?

İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Söz konusu patlama sesi İsfahan'daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı" dedi.

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