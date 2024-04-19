Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı?

İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Söz konusu patlama sesi İsfahan'daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı" dedi.