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Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 11:30

Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da İsrail Gazze işgaliyle başlayan gerilim, büyük çatışmaları da beraberinde getirdi. 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırında 3 askerinin öldüğü saldırının ardından Irak ve Suriye'deki İran destekli milislere intikam saldırıları gerçekleştiren ABD ordusuna misilleme yağıyor. Son olarak ABD'nin Suriye üssü hedef alınırken saldırılarla ilgili son dakika gelişmesi duyuruldu.

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Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

İsrail 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgali, bölgeye ölümü de beraberinde getirdi. İsrail'in Gazze katliamında en büyük destekçisi olan ABD'ye karşı ayaklanan İran destekli milisler, ABD üslerini hedef almaya başladı.

Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırında 3 askerinin öldüğü saldırının ardından Irak ve Suriye'deki İran destekli milislere intikam saldırıları gerçekleştiren ABD ordusu, Yemen de bomba yağdırırken çatışmaların da fitilini ateşledi.

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Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

Irak ve Suriye'deki İran destekli milisleri vuran ABD, önceki gece de Yemen'de Husileri hedef aldı. İngiltere'nin de destek verdiği bombardımanda başkent Sana'nın yanı sıra Zemar, Hacce, El Beyda ile Tazi kentlerine çok sayıda füze atıldı.

Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

ABD'nin saldırılarına, İran destekli gruplardan misillemeler gecikmedi. Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

ABD ÜSSÜNDE YPG'Lİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlanan İran destekli terörist gruplar, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne birden fazla kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdi.

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