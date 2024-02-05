Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

Irak ve Suriye'deki İran destekli milisleri vuran ABD, önceki gece de Yemen'de Husileri hedef aldı. İngiltere'nin de destek verdiği bombardımanda başkent Sana'nın yanı sıra Zemar, Hacce, El Beyda ile Tazi kentlerine çok sayıda füze atıldı.