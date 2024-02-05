Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
11:30
Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da İsrail Gazze işgaliyle başlayan gerilim, büyük çatışmaları da beraberinde getirdi. 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırında 3 askerinin öldüğü saldırının ardından Irak ve Suriye'deki İran destekli milislere intikam saldırıları gerçekleştiren ABD ordusuna misilleme yağıyor. Son olarak ABD'nin Suriye üssü hedef alınırken saldırılarla ilgili son dakika gelişmesi duyuruldu.