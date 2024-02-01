Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
11:40
Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor! ABD'den İran açıklaması: Hepsini vurduk
Gerilimin iyice tırmandığı Aden Körfezi'nde tansiyon iyice yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Aden Körfezi'nde Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ateşlenen gemisavar balistik füzesi ile İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, ayrıca Husilerin İHA yer kontrol istasyonuna ve 10 tek yönlü İHA'sına saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.