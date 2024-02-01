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Haberler Galeri Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor! ABD'den İran açıklaması: Hepsini vurduk
Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 11:40

Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor! ABD'den İran açıklaması: Hepsini vurduk

Gerilimin iyice tırmandığı Aden Körfezi'nde tansiyon iyice yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Aden Körfezi'nde Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ateşlenen gemisavar balistik füzesi ile İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, ayrıca Husilerin İHA yer kontrol istasyonuna ve 10 tek yönlü İHA'sına saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

AA
Ortadoğu’da tansiyon yükseliyor! ABD’den İran açıklaması: Hepsini vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Aden Körfezi'ne doğru fırlatılan gemisavar balistik füzenin ve İran yapımı üç insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.

Ortadoğu’da tansiyon yükseliyor! ABD’den İran açıklaması: Hepsini vurduk

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemisavar balistik füze ateşlendiği belirtildi.

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Ortadoğu’da tansiyon yükseliyor! ABD’den İran açıklaması: Hepsini vurduk

Füzenin Aden Körfezi'ne doğru fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, balistik füzenin ve İran yapımı 3 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Ortadoğu’da tansiyon yükseliyor! ABD’den İran açıklaması: Hepsini vurduk

Açıklamada, herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı aktarıldı.

Ortadoğu’da tansiyon yükseliyor! ABD’den İran açıklaması: Hepsini vurduk

CENTCOM'un başka bir açıklamasında, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerde "meşru müdafaa" kapsamında 1 İHA, yer kontrol istasyonu ve 10 tek yönlü saldırı İHA'sının vurularak imha edildiğini bildirdi.

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