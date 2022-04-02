Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oscar'da tokat skandalında flaş gelişme! Will Smith resmen açıkladı!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:48

Oscar'da tokat skandalında flaş gelişme! Will Smith resmen açıkladı!

Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat damga vurmuştu. Smith, komedyen Rock Oscar Ödül Töreninde eşi Jada Smith'in saçkıran hastalığına göndermede bulunan bir şaka yapınca sahneye çıkıp komedyene tokat atmıştı. Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" diyerek G. I. Jane şakası yapması sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem olmuş, bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat atmıştı. Skandal olay sonrası Akademi yöneticileri Smith'e karşı alınacak sonuçları görüşmek için toplanmıştı. Rock'tan ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden özür dileyen Smith, geçtiğimiz gece ise Akademi'nin güvenine ihanet ettiğini söyleyerek Hollywood'un Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

AA
Oscar’da tokat skandalında flaş gelişme! Will Smith resmen açıkladı!

ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödülleri töreninin canlı yayınında, sunucu Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Oscar’da tokat skandalında flaş gelişme! Will Smith resmen açıkladı!

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şakayı kaldıramayarak komedyen sunucu Rock'a tokat atan Smith'in o anları dünya gündemine damga vurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oscar’da tokat skandalında flaş gelişme! Will Smith resmen açıkladı!

Ödül töreninin komedyen sunucusu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma diye" iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.

Oscar’da tokat skandalında flaş gelişme! Will Smith resmen açıkladı!

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti. Rock suçlamada bulunmayı reddetse de geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada, 'ilgili taraf daha sonraki bir tarihte bir polis raporu isterse, LAPD bir soruşturma raporunu tamamlamak için hazır olacak' ifadelerini kullanmıştı.

Oscar’da tokat skandalında flaş gelişme! Will Smith resmen açıkladı!

Sansasyon yaratan anlar sonrası Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Smith yaptığı açıklamada, eylemlerini "şok edici, acı verici ve affedilemez" olarak nitelendirdi ve Akademi Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü ek sonuçları kabul edeceğini söyledi. Smith, "Yaraladıklarımın listesi uzun ve Chris'i, ailesini, sevgili arkadaşlarımın ve sevdiklerimin birçoğunu, orada bulunanları ve evdeki küresel izleyicileri içeriyor" dedi.

SON DAKİKA