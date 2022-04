Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:48

Oscar'da tokat skandalında flaş gelişme! Will Smith resmen açıkladı!

Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat damga vurmuştu. Smith, komedyen Rock Oscar Ödül Töreninde eşi Jada Smith'in saçkıran hastalığına göndermede bulunan bir şaka yapınca sahneye çıkıp komedyene tokat atmıştı. Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" diyerek G. I. Jane şakası yapması sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem olmuş, bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat atmıştı. Skandal olay sonrası Akademi yöneticileri Smith'e karşı alınacak sonuçları görüşmek için toplanmıştı. Rock'tan ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden özür dileyen Smith, geçtiğimiz gece ise Akademi'nin güvenine ihanet ettiğini söyleyerek Hollywood'un Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini duyurdu.