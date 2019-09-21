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Otobüs devrildi, feci görüntüler!

taşıyan araç bariyerleri aşıp takla attı, dört can kaybının olduğu kazada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 11:06
Otobüs devrildi, feci görüntüler!

ABD'nin ünlü kırmızı kayalarını izlemeye giden taşıyan otobüs, ölüm saçtı.

Otobüs devrildi, feci görüntüler!

Güney Califorina'dan yola çıkan araç, Utah'taki bir dinlenme tesisi yakınlarında kenardaki bariyerleri aşarak takla attı.

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Otobüs devrildi, feci görüntüler!

Tavanı neredeyse yok olan ve alta doğru çöken beyaz renkli otobüs enkaza döndü.

Otobüs devrildi, feci görüntüler!

ABD'li yetkililer, Bryce Canyon'a doğru yol alan otobüsteki yolculardan dördünün hayatını kaybettiğini bildiriyor. Ölenlerin tümü Çinli turist.

Otobüs devrildi, feci görüntüler!

Araçtaki 31 yolcunun tümü yaralandı, birçok kişi ağır yaralansa da beşinin durumu kritik.

Otobüs devrildi, feci görüntüler!

Yaralılar üç ayrı hastanede tedavi görüyor, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Otobüs devrildi, feci görüntüler!

Yetkililer, direksiyon hakimiyetin kaybeden ABD'li şoförün tekrar yola dönmeye çalışırken aracın takla attığını tahmin ediyor.

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