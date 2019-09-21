Otobüs devrildi, feci görüntüler!

Turistleri taşıyan araç bariyerleri aşıp takla attı, dört can kaybının olduğu kazada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. ABD'nin ünlü kırmızı kayalarını izlemeye giden turistleri taşıyan otobüs, ölüm saçtı. Güney Califorina'dan yola çıkan araç, Utah'taki bir dinlenme tesisi yakınlarında kenardaki bariyerleri aşarak takla attı. Tavanı neredeyse yok olan ve alta doğru çöken beyaz renkli otobüs enkaza döndü. ABD'li yetkililer, Bryce Canyon'a doğru yol alan otobüsteki yolculardan dördünün hayatını kaybettiğini bildiriyor. Ölenlerin tümü Çinli turist. Araçtaki 31 yolcunun tümü yaralandı, birçok kişi ağır yaralansa da beşinin durumu kritik. Yaralılar üç ayrı hastanede tedavi görüyor, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Yetkililer, direksiyon hakimiyetin kaybeden ABD'li şoförün tekrar yola dönmeye çalışırken aracın takla attığını tahmin ediyor.