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Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi:

Giriş Tarihi: 18.07.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 15:56
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Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi:
Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Nelson Mandela

Dünyada "Özgürlük ve uzlaşının lideri" olarak tanınan Güney Afrikalıların efsanevi lideri , doğumunun 100. yılında anılıyor.

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Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi:
Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Nelson Mandela

Bir kabile şefinin oğlu olarak 18 Temmuz 1918'de Doğu Cape eyaletinin Mveza bölgesinde dünyaya gelen Mandela, hayatını beyaz üstünlüğünü öngören Apartheid rejimine karşı mücadele etmeye ve ülkesinde siyah beyaz ayrımı olmadan toplumun tüm bireylerinin eşit haklarla yaşayabileceği özgürlük davasına adadı.

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Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi:
Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Nelson Mandela

Mandela'nın mücadele ettiği Apartheid rejimine karşı kin ve nefret beslemek yerine zafer kazandıktan sonra ülkedeki beyazları da kucaklaması, tüm dünyanın liderliğine duyduğu hayranlığın en önemli sebebi olarak gösteriliyor.

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Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi:
Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Nelson Mandela

Doğduğunda Rolihlahla Dalibhunga adı konulan Mandela'ya o dönemin geleneği olarak okula başladığı ilk gün öğretmeni tarafından Nelson ismi verildi.

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Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi:
Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Nelson Mandela

Eğitiminin ilerleyen dönemlerinde ırkçılığa karşı direnişiyle öne çıkan Mandela, öğrencilik yıllarında düzenlediği bir boykot gerekçesi ile okuldan uzaklaştırıldı ve yıllar süren mücadelesindeki ilk cezasını almış oldu. Uzaktan eğitim alarak hukuk fakültesinden mezun olan Mandela, ülkenin ilk siyahi avukatı olarak Oliver Tambo ile avukatlık bürosu açtı.

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Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi:
Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Nelson Mandela

Beyaz olmayan halkın beyazlara karşı eşitlik mücadelesini savunan Afrika Ulusal Kongresi'ne (ANC) ilk kez 25 yaşındayken katılan efsanevi lider, yakın yol arkadaşları Walter Sisulu ve Oliver Tambo ile ANC'nin Gençlik Kolu'nu kurdu ve başkanlığını üstlendi. Irkçılığın etkilerini ağır şekilde gösterdiği 1950'li yıllarda daha militanca bir örgütlenmeyi savunan Mandela, parti içinde etkin rol almaya başladı. Görüşleri nedeniyle defalarca tutuklanan Mandela'nın siyasi faaliyetlerde bulunması hükümet tarafından yasaklandı.

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Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi:
Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Nelson Mandela

SHARPVİLLE KATLİAMI

ANC'nin 1960'da ırkçı rejim tarafından yasa dışı ilan edilmesinden sonra düzenlenen bir eylemde 69 gösterici, polis tarafından öldürüldü.

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