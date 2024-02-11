Pakistan’da İmran Han sürprizi: Tutuklu liderin adayları kazandı!

SEÇİME KATILIM ORANI HENÜZ PAYLAŞILMADI
Seçime katılım oranına ilişkin henüz veri açıklanmadı.
Pakistan'da 2013'te seçime katılım oranı yüzde 55,02, 2018'de yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.
Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.
SON GENEL SEÇİMLER 2018'DE YAPILMIŞTI
Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.
Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.
Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.