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Haberler Galeri Para sağduyuyu satın alamaz! Bir tuz tanesinden daha küçük el çantası 63.750 $'a satıldı! İnternette acımasızca alay ediliyor!
Giriş Tarihi: 01.07.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 15:42

Para sağduyuyu satın alamaz! Bir tuz tanesinden daha küçük el çantası 63.750 $'a satıldı! İnternette acımasızca alay ediliyor!

Bir dakika ne? Karıncalara çok yakışacak kadar küçük bir çanta, MSCHF'nin en son piyasaya sürdüğü lüks bir aksesuardan çok boyutuyla görenleri şoka sokan dünyanın en küçük çantasını gördünüz mü? Hayal gücü ve uygulama söz konusu olduğunda gökyüzü sınırdır. Her geçen gün dünya ve onu yaşayan insanlar en son dahiyane yeniliklerle ve bu sefer muhtemelen dünyanın en küçük çantasıyla bizi şaşırtmaya devam ediyor.

Para sağduyuyu satın alamaz! Bir tuz tanesinden daha küçük el çantası 63.750 $’a satıldı! İnternette acımasızca alay ediliyor!

Tasarımcılar, en yeni el çantaları ile kesinlikle yeniliği bir üst seviyeye çıkardılar. Mikroskopla birlikte gelen bu son mini çantayla internet şimdiden çılgına döndü. Bir pirinç tanesinden daha küçük bir moda aksesuarı olduğu söylenen şeyi kaybedersek karıncalar için bir zenginlik olur!

Para sağduyuyu satın alamaz! Bir tuz tanesinden daha küçük el çantası 63.750 $’a satıldı! İnternette acımasızca alay ediliyor!

Bir Bakın, Özür Dilerim Yakınlaştırın!
Louis Vitton tote çantanın yorumu olan MSCHF tarafından mini minyatür bir el çantası tasarlandı.

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Para sağduyuyu satın alamaz! Bir tuz tanesinden daha küçük el çantası 63.750 $’a satıldı! İnternette acımasızca alay ediliyor!

"Bir deniz tuzu tanesinden daha küçük ve iğne deliğinden geçebilecek kadar dar, bu o kadar küçük bir çanta ki görmek için mikroskop gerekecek. Büyük çantalar, normal çantalar ve küçük çantalar var ama bu, çanta minyatürleştirmede son söz. Bir el çantası gibi bir zamanlar işlevsel bir nesne küçüldükçe, nesne statüsü, tamamen bir marka göstereni olana kadar giderek daha soyut hale gelir. "

Para sağduyuyu satın alamaz! Bir tuz tanesinden daha küçük el çantası 63.750 $’a satıldı! İnternette acımasızca alay ediliyor!

Bir LV çanta koleksiyonu OnTheGo'nun bir kopyası olan bir neon tote çanta. New York Times'a göre çanta 657'ye 222'ye 700 mikrometre ölçülerinde, bu da onu bir deniz tuzu tanesinden daha küçük ve iğne deliğinden geçecek kadar dar yapıyor

Para sağduyuyu satın alamaz! Bir tuz tanesinden daha küçük el çantası 63.750 $’a satıldı! İnternette acımasızca alay ediliyor!

New York Times'ın aktardığına göre, MSCHF'nin kreatif direktörü Kevin Wiesner, çantayı sürekli küçülen lüks el çantalarının kullanışsızlığına dair bir yorum olarak konumlandırdı. Bir röportajda "Bence 'çanta' komik bir nesne çünkü son derece işlevsel bir şeyden türüyor" dedi. "Ama temelde mücevher haline geldi."

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