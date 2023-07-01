Para sağduyuyu satın alamaz! Bir tuz tanesinden daha küçük el çantası 63.750 $’a satıldı! İnternette acımasızca alay ediliyor!

"Bir deniz tuzu tanesinden daha küçük ve iğne deliğinden geçebilecek kadar dar, bu o kadar küçük bir çanta ki görmek için mikroskop gerekecek. Büyük çantalar, normal çantalar ve küçük çantalar var ama bu, çanta minyatürleştirmede son söz. Bir el çantası gibi bir zamanlar işlevsel bir nesne küçüldükçe, nesne statüsü, tamamen bir marka göstereni olana kadar giderek daha soyut hale gelir. "