Giriş Tarihi: 01.07.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
15:42
Para sağduyuyu satın alamaz! Bir tuz tanesinden daha küçük el çantası 63.750 $'a satıldı! İnternette acımasızca alay ediliyor!
Bir dakika ne? Karıncalara çok yakışacak kadar küçük bir çanta, MSCHF'nin en son piyasaya sürdüğü lüks bir aksesuardan çok boyutuyla görenleri şoka sokan dünyanın en küçük çantasını gördünüz mü? Hayal gücü ve uygulama söz konusu olduğunda gökyüzü sınırdır. Her geçen gün dünya ve onu yaşayan insanlar en son dahiyane yeniliklerle ve bu sefer muhtemelen dünyanın en küçük çantasıyla bizi şaşırtmaya devam ediyor.