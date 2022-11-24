Pençe-Kılıç Harekatı ABD’yi karıştırdı: PKK/YPG’ye kalkan oldular! Skandal sözler...

GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ryder şöyle devam etti: "Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz."