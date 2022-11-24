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Haberler Galeri Pençe-Kılıç Harekatı ABD’yi karıştırdı: PKK/YPG'ye kalkan oldular! Skandal sözler...
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:44

Pençe-Kılıç Harekatı ABD’yi karıştırdı: PKK/YPG'ye kalkan oldular! Skandal sözler...

Türkiye'nin İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı ABD'yi rahatsız etti. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'yi yerel ortak olarak tanımlayan Pentagon'dan skandal ifadeler geldi. DEAŞ bahanesine sığınan ABD, Türkiye'nin operasyonları Suriye'de ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ettiğini iddia etti. Türki düşmanlığı ile bilinen ABD'li vekil Bob Menendez, haddi aşan ifadeler kullandı.

Pençe-Kılıç Harekatı ABD’yi karıştırdı: PKK/YPG’ye kalkan oldular! Skandal sözler...

Türkiye'nin teröre karşı başlattığı Pençe Kılıç Harekatı ABD'yi rahatsız etti. TSK'nın başarıyla yürüttüğü harekât sonrası kafası karışan ABD'den peş peşe zıt açıklamalar geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, Suriye'de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu" ifade etti.

Pençe-Kılıç Harekatı ABD’yi karıştırdı: PKK/YPG’ye kalkan oldular! Skandal sözler...

PKK/YPG'YE 'YEREL UNSUR' DEDİ

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımladı.

Ryder, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ'ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." ifadesine yer verdi.

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Pençe-Kılıç Harekatı ABD’yi karıştırdı: PKK/YPG’ye kalkan oldular! Skandal sözler...

GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ryder şöyle devam etti: "Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz."

Pençe-Kılıç Harekatı ABD’yi karıştırdı: PKK/YPG’ye kalkan oldular! Skandal sözler...

PKK/YPG terör örgütünün, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatmıştı.

Terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

ABD basınında, Türk savaş uçaklarının salı günü Haseke'nin kuzeyinde vurduğu bir terör örgütü PKK/YPG hedefinin, ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddia edilmişti.

Pençe-Kılıç Harekatı ABD’yi karıştırdı: PKK/YPG’ye kalkan oldular! Skandal sözler...

SKANDAL İFADELER

Beyaz Saray, terör tehdidiyle karşı karşıya olan Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu açıklarken Pentagon itidal çağrısı yaptı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Türkiye'nin Pençe-Kılıç Harekâtı ve PKK/ YPG'nin saldırılarına ilişkin soruları cevapladı. Sözcü Singh, "Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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