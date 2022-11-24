Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:35
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
09:44
Pençe-Kılıç Harekatı ABD’yi karıştırdı: PKK/YPG'ye kalkan oldular! Skandal sözler...
Türkiye'nin İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı ABD'yi rahatsız etti. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'yi yerel ortak olarak tanımlayan Pentagon'dan skandal ifadeler geldi. DEAŞ bahanesine sığınan ABD, Türkiye'nin operasyonları Suriye'de ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ettiğini iddia etti. Türki düşmanlığı ile bilinen ABD'li vekil Bob Menendez, haddi aşan ifadeler kullandı.