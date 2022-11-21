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Haberler Galeri Pençe Kılıç Harekatı rahatsız etti: ABD'li vekil terör örgütünün propagandasına ortak oldu!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 12:50

Pençe Kılıç Harekatı rahatsız etti: ABD'li vekil terör örgütünün propagandasına ortak oldu!

Geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısına 'terör' diyemeyen ABD'li New York Times gazetesinin Pençe Kılıç Harekatına ilişkin haberini alıntılayan ABDTemsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Terör örgütünün kirli propagandasına ortak olan isim F-16 satışına engel olacağını söyledi.

Pençe Kılıç Harekatı rahatsız etti: ABD’li vekil terör örgütünün propagandasına ortak oldu!

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının intikamı için Türkiye harekete geçti. ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone'u rahatsız etti. Pallone terör örgütünün propagandasına ortak oldu...

Pençe Kılıç Harekatı rahatsız etti: ABD’li vekil terör örgütünün propagandasına ortak oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri gece vakti Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine hava harekatı düzenledi. Alınan bilgilere göre Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar, Sincar ve Kandil ile bazı noktalara başlatılan harekatta terör örgütü PKK hedeflerini birer birer vurdu.

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Pençe Kılıç Harekatı rahatsız etti: ABD’li vekil terör örgütünün propagandasına ortak oldu!

Türk savaş uçakları eş zamanlı olarak Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristleri vurdu.

Pençe Kılıç Harekatı rahatsız etti: ABD’li vekil terör örgütünün propagandasına ortak oldu!

Uçakların vurduğu noktalarda şiddetli patlamaların olduğu belirtildi. Aralarında sözde yönetici kadrosunda olan çok sayıda teröristin bulunduğu da alınan bilgiler arasında yer aldı.

Pençe Kılıç Harekatı rahatsız etti: ABD’li vekil terör örgütünün propagandasına ortak oldu!

Haberi New York Times gazetesi," Türkiye, Irak ve Suriye'deki Kürt Düşmanlarını Bombaladı, Muhtemelen Düzinelerce Öldürdü" başlığı ile okuyucularına sundu. Gazete; Türkiye'nin İstanbul'da ölümcül bir bombalı saldırı düzenlemekle suçladığı militanların kökünü kazımak için 'terörle mücadele adını verdiği' bir operasyon düzenlediğini belirtti.

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