Pençe Kılıç Harekatı rahatsız etti: ABD’li vekil terör örgütünün propagandasına ortak oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri gece vakti Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine hava harekatı düzenledi. Alınan bilgilere göre Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar, Sincar ve Kandil ile bazı noktalara başlatılan harekatta terör örgütü PKK hedeflerini birer birer vurdu.