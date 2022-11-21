Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:45
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
12:50
Pençe Kılıç Harekatı rahatsız etti: ABD'li vekil terör örgütünün propagandasına ortak oldu!
Geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısına 'terör' diyemeyen ABD'li New York Times gazetesinin Pençe Kılıç Harekatına ilişkin haberini alıntılayan ABDTemsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Terör örgütünün kirli propagandasına ortak olan isim F-16 satışına engel olacağını söyledi.