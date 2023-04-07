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Giriş Tarihi: 07.04.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 11:29

Pentagon alarmda! ABD ve NATO'nun gizli savaş planını NYT yazdı: Ukrayna'daki hazırlıklar açığa çıktı

New York Times gazetesi, ABD ile NATO'nun gizli Ukrayna planını içeren dokümanların içinde yarım milyondan fazla Rus'un da olduğu bir sosyal medya kanalına sızdırıldığını yazdı. Söz konusu belgelerde ise Ukrayna'ya destek veren Avrupalı müttefik komutanlar da dahil olmak üzere nisan ayının sonuna kadar yapılan planlar ve Ukrayna'ya yapılan yardımların olduğu kaydedildi. Pentagon şu an için belgelerin nasıl sızdırıldığını konuşuyor.

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Pentagon alarmda! ABD ve NATO’nun gizli savaş planını NYT yazdı: Ukrayna’daki hazırlıklar açığa çıktı

ABD menşeili New York Times (NYT) gazetesi, ABD ile NATO'nun gizli Ukrayna planının savaş dokümanlarının sosyal medya kanallarında yayımladığını ifade etti.

Pentagon alarmda! ABD ve NATO’nun gizli savaş planını NYT yazdı: Ukrayna’daki hazırlıklar açığa çıktı

Pentagon, Telegram kanalından yayımlanan bu belgelerin nasıl sızdırıldığını araştırıyor. Söz konusu Telegram kanalında aynı zamanda yarım milyondan fazla Rus vatandaşının olduğu da biliniyor.

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Pentagon alarmda! ABD ve NATO’nun gizli savaş planını NYT yazdı: Ukrayna’daki hazırlıklar açığa çıktı

Üst düzey bir askeri yetkili, söz konusu dokümanlarda Rusya'da ölen asker sayısının ve bazı gelişmelerin değiştirildiğini ve abartıldığını ifade etti.

Pentagon alarmda! ABD ve NATO’nun gizli savaş planını NYT yazdı: Ukrayna’daki hazırlıklar açığa çıktı

NYT, Biden yönetiminin belgelerin ortadan kalkması için uğraştığını; ancak şu an için başarılı olunamadığını belirtti.

Pentagon alarmda! ABD ve NATO’nun gizli savaş planını NYT yazdı: Ukrayna’daki hazırlıklar açığa çıktı

Belgelerde cephane depoları, altyapı ve birliklerinin yoğunlaştığı hedeflere uzaktan saldırı düzenleyebilen alanlar, ABD tarafından tedarik edilen yüksek hareket kabiliyetine sahip topçu roket sistemleri olan HIMARS'lardan da bahsediliyor.

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