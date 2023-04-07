Giriş Tarihi: 07.04.2023 11:29
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
11:29
Pentagon alarmda! ABD ve NATO'nun gizli savaş planını NYT yazdı: Ukrayna'daki hazırlıklar açığa çıktı
New York Times gazetesi, ABD ile NATO'nun gizli Ukrayna planını içeren dokümanların içinde yarım milyondan fazla Rus'un da olduğu bir sosyal medya kanalına sızdırıldığını yazdı. Söz konusu belgelerde ise Ukrayna'ya destek veren Avrupalı müttefik komutanlar da dahil olmak üzere nisan ayının sonuna kadar yapılan planlar ve Ukrayna'ya yapılan yardımların olduğu kaydedildi. Pentagon şu an için belgelerin nasıl sızdırıldığını konuşuyor.