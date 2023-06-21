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Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:32

Pentagon'a soğuk duş! Gazetecinin Türkiye sorusu sözcüye terler döktürdü

Pentagon'un günlük basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu Türkiye sorusu Pentagon sözcüsü Singh'i terletti. Çifte standart eleştirilerine kaçamak yanıt veren Singh "Ortada iki farklı durum olduğunu düşünüyorum" dedi.

AA
Pentagon’a soğuk duş! Gazetecinin Türkiye sorusu sözcüye terler döktürdü

Pentagon'da düzenlenen günlük basın toplantısında, bir gazeteci, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh'e "ABD, Türkiye'ye karşı S-400'leri aldığı için birtakım adımlar atarken, bunu Hindistan'a karşı atmadı. İki farklı ülkeye karşı neden iki farklı tutum sergilendiği konusunda biraz konuşabilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Pentagon’a soğuk duş! Gazetecinin Türkiye sorusu sözcüye terler döktürdü

Singh ise tüm müttefik ve ortaklarını, Rusya ile çalışmaktan kaçınmaya teşvik ettiklerini ve buna Hindistan ve Türkiye'nin de dahil olduğunu belirterek, "Ortada iki farklı ve çok farklı durum olduğunu düşünüyorum. Hindistan'a gelince, onların ekipmanlarını çeşitlendirmesine ve bunlarla entegre olma kabiliyetimize de güveniyoruz. " ifadesini kullandı.

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Pentagon’a soğuk duş! Gazetecinin Türkiye sorusu sözcüye terler döktürdü

Rusya, Hindistan ile savunma iş birliklerini ortak girişimlerle güçlendirirken, S-400 füze sistemlerini de 15 Eylül 2022'de teslim etmişti.

Pentagon’a soğuk duş! Gazetecinin Türkiye sorusu sözcüye terler döktürdü

ABD ise Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 tedarikine rağmen, Türkiye'ye karşı uyguladığı ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası'nı (CAATSA), Yeni Delhi yönetimine karşı devreye almamıştı.

Pentagon’a soğuk duş! Gazetecinin Türkiye sorusu sözcüye terler döktürdü

Hindistan'ın Rusya ile 2019'da yaptığı ve 2025'te teslim edilmesi planlanan 3 milyar dolarlık Akula tipi denizaltı anlaşması da bulunuyor.

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