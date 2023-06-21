Pentagon’a soğuk duş! Gazetecinin Türkiye sorusu sözcüye terler döktürdü

Singh ise tüm müttefik ve ortaklarını, Rusya ile çalışmaktan kaçınmaya teşvik ettiklerini ve buna Hindistan ve Türkiye'nin de dahil olduğunu belirterek, "Ortada iki farklı ve çok farklı durum olduğunu düşünüyorum. Hindistan'a gelince, onların ekipmanlarını çeşitlendirmesine ve bunlarla entegre olma kabiliyetimize de güveniyoruz. " ifadesini kullandı.